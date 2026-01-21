Рус
"Нас тут бомблять": Притула подзвонив Молочному після початку вторгнення РФ

Христина Трохимчук
21 січня 2026, 15:08
140
Сергій Притула поспілкувався з колишнім колегою.
Сергій Притула та Андрій Молочний - Файна Юкрайна
Сергій Притула та Андрій Молочний - "Файна Юкрайна" / скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Сергій Притула зателефонував Андрію Молочному
  • Що він сказав колишньому колезі

Український громадський діяч і волонтер Сергій Притула розповів про розмову, яка відбулася між ним і коміком Андрієм Молочним після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Деталі дзвінка колишньому колезі він розкрив у подкасті "Гуртом та вщент".

Притула зізнався, що його дратують питання про стосунки з актором, який відверто продемонстрував свою проросійську позицію і розповідав про фашистів у рідній країні. Волонтер зазначив, що востаннє бачив Молочного в 2012 році, а остання розмова між ними відбулася вже після початку повномасштабного вторгнення. Сергій перебрав з алкоголем і вирішив звернутися до совісті колишнього колеги, розповівши йому, що насправді відбувається в Україні.

відео дня
Сергій Притула розірвав стосунки з Андрієм Молочним
Сергій Притула розірвав стосунки з Андрієм Молочним / скрін з відео

"Я його не бачив з 2012 року, востаннє з ним розмовляв у 2022 році, коли я зателефонував. Я думаю, ну-ка, наберу я Молочного, спитаю, що ти там, братику, як тобі, нормально спиться? Фашисти на вулицях Києва тебе не турбують, ні? Коли нас тут бомблять", — емоційно висловився Притула.

Реакція Андрія була несподіваною — він накинувся на колишнього колегу з обвинуваченнями. За словами Молочного, через висміювання Притулою його позиції, дітей актора цькували в школі. Громадський діяч відкинув ці докори, заявивши, що комік сам винен у такому ставленні.

Андрій Молочний - позиція
Андрій Молочний — позиція / скрін з відео

"Я ще вислухав, що його дітей булліть у школі, бо віршики писав про нього погані. Я кажу: "Чувак, твоїх дітей у школі можуть буллити тільки з однієї простої причини — що їхній тато вата", — підсумував волонтер.

Андрій Молочний і Сергій Притула - "Файна Юкрайна"

Стосунки Сергія Притули та Андрія Молочного пройшли шлях від легендарного дуету в шоу "Файна Юкрайна" до повної ідеологічної прірви. Притула став одним з провідних волонтерів України, в той час як Молочний переїхав до РФ і оскандалив себе заявами про "фашистів на вулицях Києва". Сьогодні Сергій публічно заявляє, що їхнього творчого союзу більше не існує, а колишній партнер для нього остаточно "помер" як особистість.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Ольга Сумська отримала хвилю хейту в соцмережі Threads через свою пропозицію, пов'язану з відключеннями електроенергії. Коментатори нагадали артистці, що її рідна дочка живе в Москві.

Також Яна Глущенко змінила зачіску на коротку, щоб освіжити зовнішність. Глущенко вибрала для себе стрижку подовжене каре і обстригла волосся до плечей. Актриса показала, як виглядає зараз, і отримала багато захоплення від шанувальників.

Про особу: Сергій Притула

Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

