"Мені страшно": Олена Тополя вперше після затримання кривдника висловилася про злив відео

Віталій Кірсанов
21 січня 2026, 12:35
Кібернасильство є серйозною суспільною проблемою, яка поширюється в умовах замовчування.
Олена Тополя вперше після затримання кривдника висловилася про злив відео
Олена Тополя вперше після затримання кривдника висловилася про злив відео / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Коротко:

  • Відповідальність за насильство завжди лежить на кривднику, а не на потерпілому
  • Профілактика цифрового насильства не означає перекладання провини

Українська співачка Олена Тополя вперше після затримання кривдника публічно висловилася про злив приватного відео і поділилася внутрішніми переживаннями. Відповідне повідомлення вона оприлюднила разом з громадською організацією з протидії гендерно обумовленому та домашньому насильству "Ла Страда".

"Спочатку мені стало дуже страшно і соромно, але згодом я вирішила - хочу своїм прикладом показати, що ми не повинні терпіти таке", - зазначила Олена Тополя.

У повідомленні наголошується, що сексуальне кібернасильство є серйозною суспільною проблемою, яка поширюється в умовах замовчування, віктимблеймінгу та страху. Суспільна реакція в подібних ситуаціях може або підтримати потерпілу людину, або, навпаки, поглибити травматичний досвід.

За словами представників організації, коли такі теми залишаються табуйованими, кривдники відчувають безкарність, а потерпілі - самотність і відсутність підтримки. Висвітлення цієї ситуації Оленою Тополею може допомогти людям, які зазнали подібного насильства, але не наважувалися говорити про це публічно.

У замітці також підкреслюють, що відповідальність за насильство завжди лежить на кривднику, а не на потерпілій особі. Профілактика цифрового насильства не означає перекладання провини, а передбачає усвідомлене ставлення до цифрової безпеки, розуміння ризиків і захист власної приватності в онлайн-просторі.

Куди звертатися у випадках насильства

Звернувшись до Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, можна цілодобово, анонімно і конфіденційно отримати юридичну, психологічну та інформаційну допомогу і підтримку:

  • 116 123
  • 0 800 500 335
  • Телеграм: NHL116123
Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

Скандал зі зливом приватного відео Олени Тополі

В ніч на 19 січня медійникам і блогерам розіслали матеріали, в яких містилося відео інтимного характеру за участю Олени Тополі. Вранці виконавиця зробила заяву. Артистка повідомила, що її шантажували і вимагали гроші. Також співачка зазначила, що вже подала заяву в поліцію, щоб правоохоронці покарали винних.

Національна поліція України вже затримала ймовірного підозрюваного - 23-річного киянина. У разі доведення провини чоловіка - йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на "злив" інтимних відео його колишньої дружини, співачки Олени Тополі. Артист зізнався, що отримав поштою ролик за участю Олени та "іншого чоловіка". Тарас вже подав заяву в поліцію.

Про особу: Олена Тополя

Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

