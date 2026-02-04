"Путін дотримав слова": Трамп вперше прокоментував удар по енергетиці України

Дональд Трамп зазначив, що один тиждень без ударів по енергосистемі вже є досягненням.

Трамп підтвердив завершення тижневого "енергетичного перемир’я" з Росією / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головні тези із заяви Трампа:

Трамп підтвердив, що особисто просив Путіна про паузу в обстрілах

Він зазначив, що один тиждень "уже багато"

Президент США хоче, щоб Путін закінчив війну в Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що домовленість про так зване "енергетичне перемир’я" з Росією тривала лише тиждень — з неділі по неділю.

За словами американського президента, вона (домовленість - ред.) вже завершилася, і Володимир Путін дотримав свого слова.

Американський лідер уточнив, що тижнева пауза в обстрілах української енергетики, про яку він особисто просив Путіна, офіційно завершилася 1 лютого.

"Перемир’я було з неділі до неділі. Воно вже закінчилося. І Путін дотримав свого слова", — заявив Трамп під час спілкування з журналістами.

Він додав, що черговий російський удар стався вже після закінчення цього терміну.

"Один тиждень — це вже багато, ми радіємо будь-чому", — зазначив президент США.

Трамп також підкреслив, що хоче, аби Путін припинив війну в Україні. "Я хочу, щоб Путін закінчив війну.

Я розмовляв з ним, я хочу, щоб він закінчив війну", — сказав очільник Білого дому.

Що може зупинити росіян - думка експерта

Як писав Главред, попри заяви про енергетичне перемир’я, Росія продовжує готуватися до нових ударів по Україні. Таку думку висловив політолог Олександр Леонов.

На його переконання, Україна вже чітко усвідомила, що словам Росії довіряти не варто. Саме таку позицію, за словами експерта, мають займати й Сполучені Штати, які декларують зацікавленість у завершенні війни.

"Тиск на тіньовий танкерний флот є дуже ефективним, і Росія цього боїться, бо саме через нього вона отримує фінансові ресурси. Але в переговорному процесі досі бракує головного: США повинні не лише підштовхувати сторони, перш за все Росію, до переговорів, а й ставити чіткі дедлайни. Якщо умови не будуть виконані — має йти посилення санкцій", — зазначив Леонов.

Удар РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та дронами, цілеспрямовано націлившись на об’єкти критичної інфраструктури.

Крім того, під час чергової масованої атаки країна-агресор Росія застосувала надзвичайно велику кількість балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

нагадаємо, що міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

