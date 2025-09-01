Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Експрезидент Ющенко пристрасно заговорив про справжнє кохання

Анна Підгорна
1 вересня 2025, 11:14
125
Віктор Ющенко не поскупився на слова, коли описував свої почуття.
Віктор Ющенко з дружиною
Віктор Ющенко особисте життя - який вигляд має Катерина Ющенко зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/victor_yushchenko

Коротко:

  • Віктор Ющенко привітав дружину з Днем народження
  • Він опублікував рідкісний знімок Катерини, і зізнався їй у ніжних почуттях

Сьогодні Катерина Ющенко (Чумаченко), третя перша леді України, святкує своє 64-річчя. Цього дня експрезидент Віктор Ющенко вирішив зізнатися дружині в коханні.

У соціальних мережах він показав рідкісне фото з Катериною і розкрив свої справжні почуття до неї. "​Якщо мене спитають, що таке щастя, я просто покажу на тебе. Бо щастя — це ти, моя прекрасна дружина. Це честь бути твоїм чоловіком.​Ти наповнила моє життя змістом і світлом. Ти - мій дім, моя радість і моє натхнення. З тобою я зрозумів, що таке справжнє кохання", - написав Віктор Андрійович.

відео дня

Він також не залишив іменинницю без привітань - побажав побільше позитивних емоцій, щастя та приємних подарунків долі: "У цей особливий день, я бажаю тобі, щоб доля завжди була прихильною, а кожна мить дарувала тільки світлі емоції. Нехай твій шлях завжди освітлює зірка щастя, а наше кохання буде твоїм надійним захистом. Я обіймаю тебе, моя єдина, міцніше, ніж будь-коли. З днем народження, кохана!".

Віктор Ющенко з дружиною
Віктор Ющенко особисте життя - який вигляд має Катерина Ющенко зараз / instagram.com/victor_yushchenko

Віктор Ющенко особисте життя - що відомо

Катерина Ющенко (Кетрін Клер Чумаченко) - друга дружина Віктора Ющенка. Пара одружилася 1998 року, невдовзі після того, як діяч завершив свій перший шлюб. Катерина народила Віктору Андрійовичу трьох дітей - доньок Софію-Вікторію (1999) і Христину (2000), та сина Тараса (2004).

Катерина Ющенко з дітьми
Катерина Ющенко з дітьми від експрезидента / facebook.com/president.ukraine

Перша дружина Ющенка - вчителька на ім'я Світлана. Вони уклали шлюб у 1978. Їхній союз проіснував трохи менше 20 років. Разом пара виховувала двох спільних дітей - доньку Віталіну (1980) і сина Андрія (1985).

Виктор Ющенко, Виталина Ющенко
Віктор Ющенко зі своїм первістком - Віталіною Ющенко / instagram.com/victor_yushchenko

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що дизайнерка Ельвіра Гасанова, яка співпрацює з президентом України Володимиром Зеленським та боксером Олександром Усиком, стала мамою, та розкрила рекордну вагу малюка.

Також український співак Віталій Козловський опублікував зворушливе відео із сином. Артист, всупереч щільному графіку, намагається приділяти півторарічному малюкові максимум уваги.

Читайте також:

Про персону: Віктор Ющенко

Віктор Ющенко - український політик і державний діяч, банкір. 3-й Президент України (23 січня 2005 - 25 лютого 2010). Сьомий прем'єр-міністр України (1999-2001). Народний депутат України V скликання (2002-2005), засновник і Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій голова Національного банку України (1993-2000), виконувач обов'язків Голови Національного Банку України (27 січня 1997-5 лютого 1997), лідер Помаранчевої революції, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віктор Ющенко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін передав сигнали Європі і США через територію України - ЗМІ

Путін передав сигнали Європі і США через територію України - ЗМІ

12:35Війна
Українців закликали терміново закрити вікна та пити багато води - що сталось

Українців закликали терміново закрити вікна та пити багато води - що сталось

11:57Україна
Новий інструмент ЗСУ на фронті: просування армії РФ скоротилося на кілометри

Новий інструмент ЗСУ на фронті: просування армії РФ скоротилося на кілометри

11:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для України

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для України

Китайський гороскоп на сьогодні 1 вересня: Тиграм - роздратування, Зміям - брехня

Китайський гороскоп на сьогодні 1 вересня: Тиграм - роздратування, Зміям - брехня

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Останні новини

12:42

Витримають усе: чотири знаки зодіаку з дивовижним терпінням

12:41

Хто представить Україну на Євробаченні-2026: думка учасника ZiferblatВідео

12:35

Путін передав сигнали Європі і США через територію України - ЗМІ

11:57

Українців закликали терміново закрити вікна та пити багато води - що сталось

11:49

До Києва вперше приїхали лідери фракцій коаліції Німеччини: яка мета візиту

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
11:48

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

11:46

Як почистити мікрохвильовку всередині содою і лимоном: чи працюють популярні лайфхакиВідео

11:37

В Україні нашестя нового шкідника: 80% урожаю під загрозою, як протидіяти йомуВідео

11:31

Новий інструмент ЗСУ на фронті: просування армії РФ скоротилося на кілометри

Реклама
11:14

Експрезидент Ющенко пристрасно заговорив про справжнє кохання

11:05

Знищені гелікоптери та судно РФ: в ГУР показали кадри масованого удару по КримуВідео

10:55

Рибалка під Києвом упіймав величезну рибу: що це за червонокнижний трофей

10:45

Змусила невиліковна хвороба: путініст Якубович пішов на несподіваний крок

10:44

Найгірші дні: коли не можна копати картоплю у вересніВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

10:18

Оля Цибульська захопила шанувальників рідкісними кадрами з чоловіком

10:16

ССО провели зухвалу операцію в Криму - вдалось уразити "жирну" ціль на аеродромі

10:06

Київ примушуватимуть, а Москву - замирятимуть: як Трамп закінчуватиме війну в Україні

09:53

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

09:47

Росіяни розкритикували Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на фронті - ISW

Реклама
09:22

Будуть залучати ядерну зброю - в Білорусі почались військові навчання ОДКБ

08:50

Різниця двадцять два роки: Аліна Гросу показала рідкісний знімок із братом

08:49

Землю накриє майже 7-бальна магнітна буря: названо дату небезпечного шторму

08:26

Путін в Китаї розкрив свій "план закінчення війни" та назвав цинічну причину її початкуВідео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:37

У Німеччині вбито юну українку, підозрюваний - із психічним розладом: деталі

06:45

РФ атакували дрони: спалахнули пожежі в районі НПЗ та електростанціїВідео

06:10

В пам’ять про Андрія ПарубіяПогляд

04:30

Сюрприз від долі: на трьох знаків зодіаку чекає розрив зв’язків 1 вересня

03:32

Експерти закликали не використовувати кондиціонер для одягу - в чому причина

02:30

У космосі знайдено таємничий міжзоряний об'єкт: чи є небезпека для Землі

01:36

Крок до гарантій безпеки: що обговорюватимуть лідери Європи в Парижі цього тижня

01:30

Дружина Брюса Вілліса відверто відповіла на ненависть через його переїзд

00:30

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

00:13

Вони не знають, що таке автосервіс: топ-5 майже "вічних" дизельних двигунів

31 серпня, неділя
23:56

Прийшов зі зброєю заради розправи: жорстоке вбивство на очах поліцейського у Фастові

23:11

Європа може відправити війська в Україну: Фон дер Ляєн розкрила деталі плану

22:38

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

22:16

Загроза позбавлення соцвиплат: українців попередили про терміни "обрізання"

22:08

Несподіваний розподіл думок українців щодо війни: результат опитування

Реклама
21:42

"Путін викручується": Зеленський натякнув на закінчення терміну ультиматуму ТрампаВідео

21:00

Сприятливі дні: коли викопувати моркву та буряк за місячним календарем 2025Відео

20:22

Буданов спрогнозував різкі зміни на полі бою і назвав імовірні терміни

20:21

Гарантії безпеки для України: новий "Мінськ" чи "Будапешт"?Погляд

20:21

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкодиВідео

20:12

Потрійний удар ракетами Фламінго: Мілітарний - про потужні наслідки атакиВідео

19:55

Титул WBO під загрозою: як Паркер може отримати пояс без бою з Усиком

19:23

Два вертольоти РФ підірвали просто на аеродромі: у Мережі дізналися про прильоти в Криму

19:07

Зима може бути непростою: експерт пояснив, що ховається за планом Кремля

18:46

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти