Експрезидент Ющенко пристрасно заговорив про справжнє кохання

Віктор Ющенко не поскупився на слова, коли описував свої почуття.

Віктор Ющенко особисте життя - який вигляд має Катерина Ющенко зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/victor_yushchenko

Коротко:

Віктор Ющенко привітав дружину з Днем народження

Він опублікував рідкісний знімок Катерини, і зізнався їй у ніжних почуттях

Сьогодні Катерина Ющенко (Чумаченко), третя перша леді України, святкує своє 64-річчя. Цього дня експрезидент Віктор Ющенко вирішив зізнатися дружині в коханні.

У соціальних мережах він показав рідкісне фото з Катериною і розкрив свої справжні почуття до неї. "​Якщо мене спитають, що таке щастя, я просто покажу на тебе. Бо щастя — це ти, моя прекрасна дружина. Це честь бути твоїм чоловіком.​Ти наповнила моє життя змістом і світлом. Ти - мій дім, моя радість і моє натхнення. З тобою я зрозумів, що таке справжнє кохання", - написав Віктор Андрійович.

Він також не залишив іменинницю без привітань - побажав побільше позитивних емоцій, щастя та приємних подарунків долі: "У цей особливий день, я бажаю тобі, щоб доля завжди була прихильною, а кожна мить дарувала тільки світлі емоції. Нехай твій шлях завжди освітлює зірка щастя, а наше кохання буде твоїм надійним захистом. Я обіймаю тебе, моя єдина, міцніше, ніж будь-коли. З днем народження, кохана!".

Віктор Ющенко особисте життя - який вигляд має Катерина Ющенко зараз / instagram.com/victor_yushchenko

Віктор Ющенко особисте життя - що відомо

Катерина Ющенко (Кетрін Клер Чумаченко) - друга дружина Віктора Ющенка. Пара одружилася 1998 року, невдовзі після того, як діяч завершив свій перший шлюб. Катерина народила Віктору Андрійовичу трьох дітей - доньок Софію-Вікторію (1999) і Христину (2000), та сина Тараса (2004).

Катерина Ющенко з дітьми від експрезидента / facebook.com/president.ukraine

Перша дружина Ющенка - вчителька на ім'я Світлана. Вони уклали шлюб у 1978. Їхній союз проіснував трохи менше 20 років. Разом пара виховувала двох спільних дітей - доньку Віталіну (1980) і сина Андрія (1985).

Віктор Ющенко зі своїм первістком - Віталіною Ющенко / instagram.com/victor_yushchenko

Про персону: Віктор Ющенко Віктор Ющенко - український політик і державний діяч, банкір. 3-й Президент України (23 січня 2005 - 25 лютого 2010). Сьомий прем'єр-міністр України (1999-2001). Народний депутат України V скликання (2002-2005), засновник і Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій голова Національного банку України (1993-2000), виконувач обов'язків Голови Національного Банку України (27 січня 1997-5 лютого 1997), лідер Помаранчевої революції, повідомляє Вікіпедія.

