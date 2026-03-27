56-річна Джей Ло "підірвала" публіку своїм виступом у прозорому костюмі

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зараз тріумфує з концертами у Лас-Вегасі.
У соціальних мережах поширюють відео, як співачка нереально рухається і виглядає під час свого шоу. Вона може дати фору будь-якій співачці, яка молодша за неї на 10 або навіть 20 років. Співачка перебуває у дивовижній формі, вона виконує складні па та енергійно виконує складні танцювальні композиції.
Крім того, під час концерту з нею стався кумедний випадок. Вона на сцену покликала хлопця, який виявився Беном. Раніше Джей Ло розлучилася з Беном Аффлеком після нетривалого шлюбу.
Коли співачка почула ім'я хлопця, вона швидко пирхнула і скривилася, але потім, посміявшись, відправила фаната за лаштунки.
Це не перший раз, коли Лопес жартує над своїми минулими романами. Раніше цього місяця 56-річна співачка, виконавиця хіта "Let’s Get Loud", довела, що вміє жартувати, коли під час свого виступу в Лас-Вегасі пожартувала про своє розлучення з Марком Ентоні.
Про особу: Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес — американська актриса, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка та бізнесвумен. Вперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес — одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана актриса і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J.Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу і одна з найвпливовіших осіб, що розмовляють іспанською мовою.
