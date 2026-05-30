Емма стала Оскаром: дочка Джей Ло зважилася на камінг-аут

Дитина Марка Ентоні більше не приховує свою трансгендерність.

https://glavred.net/starnews/emma-stala-oskarom-doch-dzhey-lo-reshilas-na-kaming-aut-10769000.html Посилання скопійоване

Дженніфер Лопес — дочка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дженніфер Лопес

Ви дізнаєтеся:

Дочка Дженніфер Лопес зробила камінг-аут

Як вона ідентифікує себе

Дочка популярної американської співачки Дженніфер Лопес зважилася на камінг-аут. Як повідомляє Daily Mail, тепер Емма ідентифікує себе як трансгендерний чоловік і змінила ім'я на Оскар.

За повідомленнями ЗМІ, 18-річна дочка Джей Ло Емма раніше використовувала займенники "вони/їх" і називала себе небінарною особистістю, проте зараз зважилася на новий крок. У березневій публікації на офіційній сторінці школи Windward в Instagram, присвяченій планам випускників старших класів щодо подальшого навчання в коледжі, спадкоємиця Дженніфер Лопес вже була представлена під ім'ям Оскар Муньїс. Також Емма змінила інформацію на своїх особистих сторінках у соцмережах.

відео дня

Емма — дочка Дженніфер Лопес / фото: instagram.com, Дженніфер Лопес

Швидше за все, сім'я підтримала рішення дитини. У Лос-Анджелесі відбувся випускний вечір Оскара, на якому йому вручили атестат про середню освіту. Свято відвідали його мати Дженніфер Лопес, брат Макс і бабуся Гуадалупе Родрігес, а також син Бена Аффлека, 14-річний Семюел. Колишній чоловік поп-діви і батько Оскара, Марк Ентоні, на шкільному святі не був присутній.

Оскар Муньїс - профіль в Instagram / скрін з Instagram

Нагадаємо, що в Оскара є брат-близнюк Макс. Діти Марка Ентоні вступлять до різних коледжів. Дженніфер Лопес підтримала рішення дітей і бажає, щоб "вони були щасливі і робили те, що хочуть".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олена Тополя вирішила поставити крапку в домислах, що стосуються її шлюбу. Артистка відкрито прокоментувала плітки навколо свого особистого життя і дала різку відсіч тим, хто підозрював її в невірності чоловікові.

Також чутки про те, що весілля Володимира та Катерини Остапчук було лише грандіозною інсценізацією заради реклами, отримали несподіване підтвердження з боку уважних користувачів. Шанувальники розгледіли деталь, яка весь цей час перебувала на найпомітнішому місці.

Вас може зацікавити:

Про персону: Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес — американська акторка, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка та бізнесвумен. Вперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес — одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана актриса і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J.Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу і одна з найвпливовіших осіб, що розмовляють іспанською мовою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред