Емма стала Оскаром: дочка Джей Ло зважилася на камінг-аут

Христина Трохимчук
30 травня 2026, 14:13
Дитина Марка Ентоні більше не приховує свою трансгендерність.
Дженніфер Лопес — дочка
Дженніфер Лопес — дочка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дженніфер Лопес

Дочка популярної американської співачки Дженніфер Лопес зважилася на камінг-аут. Як повідомляє Daily Mail, тепер Емма ідентифікує себе як трансгендерний чоловік і змінила ім'я на Оскар.

За повідомленнями ЗМІ, 18-річна дочка Джей Ло Емма раніше використовувала займенники "вони/їх" і називала себе небінарною особистістю, проте зараз зважилася на новий крок. У березневій публікації на офіційній сторінці школи Windward в Instagram, присвяченій планам випускників старших класів щодо подальшого навчання в коледжі, спадкоємиця Дженніфер Лопес вже була представлена під ім'ям Оскар Муньїс. Також Емма змінила інформацію на своїх особистих сторінках у соцмережах.

Швидше за все, сім'я підтримала рішення дитини. У Лос-Анджелесі відбувся випускний вечір Оскара, на якому йому вручили атестат про середню освіту. Свято відвідали його мати Дженніфер Лопес, брат Макс і бабуся Гуадалупе Родрігес, а також син Бена Аффлека, 14-річний Семюел. Колишній чоловік поп-діви і батько Оскара, Марк Ентоні, на шкільному святі не був присутній.

Нагадаємо, що в Оскара є брат-близнюк Макс. Діти Марка Ентоні вступлять до різних коледжів. Дженніфер Лопес підтримала рішення дітей і бажає, щоб "вони були щасливі і робили те, що хочуть".

Про персону: Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес — американська акторка, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка та бізнесвумен. Вперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес — одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана актриса і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J.Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу і одна з найвпливовіших осіб, що розмовляють іспанською мовою.

