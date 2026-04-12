Бен Аффлек зважився на божевільний подарунок для Джей Ло

Бен Аффлек зробив справді щедрий подарунок своїй колишній дружині.

Дженніфер Лопес виграла джекпот після розлучення з Беном Аффлеком

Повідомляється, що Бен Аффлек подарував своїй колишній дружині Дженніфер Лопес всю свою частку в їхньому особняку вартістю 60 мільйонів доларів абсолютно безкоштовно.

За даними TMZ, колишня пара внесла зміни до угоди про поділ майна, яка передбачає "передачу майна між подружжям".

У документі не уточнюється точний характер передачі, але в п'ятницю джерела, близькі до ситуації, повідомили виданню, що Аффлек передав Лопес всю свою частку у власності безкоштовно.

Представники Аффлека і Лопес не відповіли на запит журналістів.

Аффлек і Лопес придбали цей величезний особняк у Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, за 60,85 мільйонів доларів у червні 2023 року, коли ще перебували у шлюбі.

Будинок площею 38 000 квадратних футів — з 12 спальнями, 24 ванними кімнатами та баскетбольним майданчиком — мав стати ідеальним місцем для кохання.

Актор і поп-зірка, які одружилися в липні 2022 року, оплатили житло готівкою. Але наступного червня вони виставили свій сімейний будинок на продаж на тлі чуток про майбутнє розлучення.

Незважаючи на повідомлення про те, що пара продавала особняк лише тому, що Лопес вважала його "занадто великим для себе", а Аффлеку "ніколи не подобався цей будинок", співак подав на розлучення через два місяці.

Того ж літа Аффлек купив особняк за 20,5 мільйонів доларів у Пасифік-Палісейдс, щоб бути ближче до своїх дітей — Вайолет, Серафіни та Семюеля, — яких він виховує разом зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Аффлек і Лопес завершили своє розлучення в січні 2025 року, і майбутнє будинку залишалося неясним, оскільки він все ще перебував на ринку.

Про особу: Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес — американська актриса, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка та бізнесвумен. Вперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес — одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана актриса і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J.Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу і одна з найвпливовіших осіб, що розмовляють іспанською мовою.

