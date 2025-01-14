Дім "Мумій Троля" Іллі Лагутенка постраждав під час пожежі в Лос-Анджелесі - ЗМІ

Поповнилося число зірок, яких вогонь вигнав з їхніх осель.

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Пожежа в Лос-Анджелесі - вогонь охопив район, де живе Ілля Лагутенко / колаж: Главред, фото: t.me/vldvstk3000

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У Лос-Анджелесі тиждень не припиняється пожежа

Вогонь дістався до району, де останні кілька років живе Ілля Лагутенко

З 7 січня 2025 року Лос-Анджелес охоплений вогнем. Вогонь, який підганяє сильний вітер, методично знищує місто - зруйновано близько 12 тисяч будинків, загинуло 25 людей (точну кількість жертв можна буде визначити лише коли стихія вщухне).

Горить культурний центр Міста янголів та елітні райони, де нерухомістю володіли селебрітіс. Без будинку через пожежу в Лос-Анджелесі залишилися Періс Гілтон, Ентоні Гопкінс, Мел Гібсон, Леонардо ДіКапріо, Юджин Леві та ін.

Сумний список міг поповнити й Ілля Лагутенко, рок-музикант і лідер гурту Мумій Троль, повідомляють росЗМІ. Артист уже понад 10 років живе в Лос-Анджелесі, а з 2018 року володіє особняком у районі Біг Рок (недалеко від Малібу). Одноповерховий котедж на мисі з видом на океан обійшовся Лагутенку в майже 3 мільйони доларів.

На онлайн-картах, які показують пожежі в Лос-Анджелесі в режимі реального часу, зазначено, що вогонь уже дістався Біг Рока. Представники Лагутенка та гурту не коментують долю особняка музиканта.

Як виглядав будинок Іллі Лагутенка до пожежі / фото з відкритих джерел

Карта пожеж у ЛА - червоною стрілочкою вказано приблизне місце розташування будинку Лагутенка / arcgis.com

Пожежа в Лос-Анджелесі - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в Лос-Анджелесі загорівся будинок, в якому помер канадо-американський актор Меттью Перрі. Житло було місцем паломництва шанувальників "Чендлера Бінга".

Також Злата Мітчелл, "американська" донька Ольги Фреймут, молилася за Лос-Анджелес, порівнюючи свої емоції від пожежі в місті, де вона мешкає останніми роками, з відчуттям жаху в перші дні повномасштабної війни в Україні.

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Хто такий Ілля Лагутенко? Ілля Лагутенко - російський рок-музикант, письменник, актор і фронтмен рок-гурту Мумій Троль. Виступив проти вторгнення рф в Україну, у перші дні повномасштабної війни закликав до термінового відновлення миру.

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