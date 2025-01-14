Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Дім "Мумій Троля" Іллі Лагутенка постраждав під час пожежі в Лос-Анджелесі - ЗМІ

Анна Підгорна
14 січня 2025, 22:35
84
Поповнилося число зірок, яких вогонь вигнав з їхніх осель.
Ілля Лагутенко
Пожежа в Лос-Анджелесі - вогонь охопив район, де живе Ілля Лагутенко / колаж: Главред, фото: t.me/vldvstk3000

Короткий зміст:

  • У Лос-Анджелесі тиждень не припиняється пожежа
  • Вогонь дістався до району, де останні кілька років живе Ілля Лагутенко

З 7 січня 2025 року Лос-Анджелес охоплений вогнем. Вогонь, який підганяє сильний вітер, методично знищує місто - зруйновано близько 12 тисяч будинків, загинуло 25 людей (точну кількість жертв можна буде визначити лише коли стихія вщухне).

Горить культурний центр Міста янголів та елітні райони, де нерухомістю володіли селебрітіс. Без будинку через пожежу в Лос-Анджелесі залишилися Періс Гілтон, Ентоні Гопкінс, Мел Гібсон, Леонардо ДіКапріо, Юджин Леві та ін.

Сумний список міг поповнити й Ілля Лагутенко, рок-музикант і лідер гурту Мумій Троль, повідомляють росЗМІ. Артист уже понад 10 років живе в Лос-Анджелесі, а з 2018 року володіє особняком у районі Біг Рок (недалеко від Малібу). Одноповерховий котедж на мисі з видом на океан обійшовся Лагутенку в майже 3 мільйони доларів.

На онлайн-картах, які показують пожежі в Лос-Анджелесі в режимі реального часу, зазначено, що вогонь уже дістався Біг Рока. Представники Лагутенка та гурту не коментують долю особняка музиканта.

Дом Лагутенко до пожара
Як виглядав будинок Іллі Лагутенка до пожежі / фото з відкритих джерел
Карта пожеж у Лос-Анджелесі
Карта пожеж у ЛА - червоною стрілочкою вказано приблизне місце розташування будинку Лагутенка / arcgis.com

Пожежа в Лос-Анджелесі - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в Лос-Анджелесі загорівся будинок, в якому помер канадо-американський актор Меттью Перрі. Житло було місцем паломництва шанувальників "Чендлера Бінга".

Також Злата Мітчелл, "американська" донька Ольги Фреймут, молилася за Лос-Анджелес, порівнюючи свої емоції від пожежі в місті, де вона мешкає останніми роками, з відчуттям жаху в перші дні повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Хто такий Ілля Лагутенко?

Ілля Лагутенко - російський рок-музикант, письменник, актор і фронтмен рок-гурту Мумій Троль. Виступив проти вторгнення рф в Україну, у перші дні повномасштабної війни закликав до термінового відновлення миру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Мумій Троль новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Введення миротворців в Україну: у Німеччині зробили важливу заяву

Введення миротворців в Україну: у Німеччині зробили важливу заяву

22:57Україна
Гаубиця б'є на десятки кілометрів: Україні передадуть новітні САУ RCH 155

Гаубиця б'є на десятки кілометрів: Україні передадуть новітні САУ RCH 155

22:04Україна
Переведення з авіації в піхоту: Зеленський відреагував і дав важливе доручення

Переведення з авіації в піхоту: Зеленський відреагував і дав важливе доручення

21:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Уже не разом": журналістка розповіла, що сталося зі шлюбом Дмитра Комарова

"Уже не разом": журналістка розповіла, що сталося зі шлюбом Дмитра Комарова

Для 3 знаків зодіаку початок 2025 року стане справжньою казкою: хто вони

Для 3 знаків зодіаку початок 2025 року стане справжньою казкою: хто вони

Наталя Могилевська заговорила про зраду в шлюбі - що сталося

Наталя Могилевська заговорила про зраду в шлюбі - що сталося

Гороскоп на завтра 15 січня: Дівам - важливе повідомлення, Терезам - винагорода

Гороскоп на завтра 15 січня: Дівам - важливе повідомлення, Терезам - винагорода

Карта Deep State онлайн за 14 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

23:45

"Прорив кордону" росіянами: у Сумській ОВА розповіли про захід ворожих ДРГ

23:23

Христя Фріланд може замість Трюдо обійняти посаду прем'єра Канади - ЗМІ

23:19

Знову засяє: як прибрати бруд, що в'ївся, зі старої чавунної ванни

23:16

"Поставили діагноз": Міддлтон зробила приголомшливу заяву про свій стан

22:57

Введення миротворців в Україну: у Німеччині зробили важливу заяву

Росія на межі і конче потребує передишки на півроку-рік – генерал-майор СБУ ЯгунРосія на межі і конче потребує передишки на півроку-рік – генерал-майор СБУ Ягун
22:55

Не просто аксесуар: навіщо на машину ставлять спойлер

22:54

Путініст Сергій Лазарєв не витримав і виїхав із РФ - що сталося

22:35

Дім "Мумій Троля" Іллі Лагутенка постраждав під час пожежі в Лос-Анджелесі - ЗМІ

22:32

4 знаки зодіаку, які ніколи не будуть самотніми

Реклама
22:30

Що не так на картинці: лише одиниці знайдуть помилку за 4 секунди

22:11

Чому в супермаркетах немає вікон - професор пояснив дивний факт

22:11

"Завжди був лідером": на фронті загинув президент футбольного клубу

22:04

Гаубиця б'є на десятки кілометрів: Україні передадуть новітні САУ RCH 155Відео

22:03

Син Меладзе і Джанабаєвої заскочив батьків у незручний момент - деталі

21:39

Залишилися без дому: Маша Машкова розповіла, як пережила пожежі у СШАВідео

21:22

Переведення з авіації в піхоту: Зеленський відреагував і дав важливе доручення

21:20

IQ-тест для найрозумніших: знайдіть собаку серед безлічі кішок за 5 секунд

21:09

Легендарна Кемерон Діаз повертається: де можна побачити улюблену актрисуВідео

21:08

Експерт про рекордну "ніч бавовн" в РФ: СБУ нищить два фронти росіян

21:04

Новини України: бронювання спрощують, під Саратовом гучно, чекаємо морозів

Реклама
21:02

Плита буде сяяти: лайфхак з харчовою плівкою вразив мережу

20:53

Далекобійні ракети рознесли підземні бункери хімзаводу: деталі "бавовни" у РФ

20:45

Майбутній глава Пентагону розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

20:24

"Буде як зі Сталіним": Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів – ЯгунВідео

20:24

Хіменес-Браво показав крихітку-Ектора: "Міг лише мріяти"

20:06

Просто та смачно: рецепт цікавого салату з курячими сердечками – вразить усіхВідео

19:53

В Україні спрощено перебронювання через "Дію": не потрібно чекати 72 години

19:52

Дрони підірвали резервуари НПЗ: нові деталі удару по Саратовській області

19:40

Всю країну накриє мороз: де влупить -14 градусів

19:38

У Трампа підтримали ідею Байдена: США готують послання для РФ - ЗМІ

19:30

Найпростіший спосіб за 1 хвилину: як відрізнити натуральну сметану від підробкиВідео

19:10

Чому тривога по всій Україні може почати звучати 24/7Погляд

19:00

"В мене питають": що Катя Репяхова хоче в собі "перекроїти"

18:54

Сеул готує Києву несподівану пропозицію щодо полонених солдатів КНДР – ЗМІ

18:43

Зеленський показав нове відео допиту полоненого солдата КНДР

18:38

Ігнорувати не варто: 3 частини тіла, які люди забувають мити в душі

18:31

Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак

18:18

"Непрості рішення": в ПС пояснили, кого не будуть переводити з авіації в піхоту

18:08

Припиняти вогонь в Україні передчасно небезпечно: в США пояснили чому

17:49

Більшість водіїв не здогадується: навіщо на дорогах встановлюють дзеркала

Реклама
17:49

Тоня Матвієнко показала, як відпочиває в Арабських Еміратах

17:48

"Україна припинить існування в 2025 році": в РНБО відповіли на заяву Патрушева

17:43

Закриття шахти в Покровську: вугілля для металургів замінять американським

17:39

Як Україна посилює свої переговорні позиції перед інавгурацією ТрампаПогляд

16:57

Як очистити сковороду з антипригарним покриттям від нагару: ефективні способи

16:57

Трендовий манікюр 2025 року: цікаві ідеї дизайну на будь-який смак

16:48

"Вимушений крок": в Генштабі прокоментували переведення військових ПС у піхоту

16:40

Які гарантії безпеки може дати Україні Європа: відповідь експерта

16:32

Штраф до 25 тисяч: кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого - нові правила обліку

16:10

Крадіжка 27 тисяч євро з кабінету начальника ТЦК: з’явилися офіційні коментарі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти