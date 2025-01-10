"Не могла в це повірити": Періс Гілтон жахнула кадрами свого згорілого будинку

Періс Гілтон наважилася побувати на місці її згорілого будинку.

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Періс Гілтон втратила свій будинок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Періс Гілтон

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Періс Гілтон показала, що залишилося від її будинку в Лос-Анджелесі

Актриса намагається триматися заради рідних

Американська світська левиця та акторка Періс Гілтон показала прихильникам руїни свого будинку в Лос-Анджелесі, який постраждав через пожежі, що стали справжньою катастрофою.

На своїй сторінці в соцмережах Гілтон опублікувала відео і зізналася, що її серце розбите.

відео дня

"Стою тут на тому, що раніше було нашим будинком, і мої почуття не описати. Коли я вперше побачила новини про пожежу, я була в повному шоці - я не могла в це повірити. Але зараз, стоячи тут і бачачи це на власні очі, відчуваю, що моє серце розбилося на мільйон шматочків. Цей будинок був не просто місцем для життя, він був місцем, де ми мріяли, сміялися і створювали найпрекрасніші спогади як сім'я. Це було місце, де маленькі ручки мого сина Фенікса творили, де любов і життя заповнили кожен куточок. Побачити, як це перетворюється на попіл, це жахливо, не передати словами", - поскаржилася Періс.

Також світська левиця висловила свої співчуття всім постраждалим від пожеж. Серед постраждалих опинилися не тільки звичайні люди, а й багато голлівудських зірок - Бен Аффлек, Леонардо Ді Капріо, Адам Броуді, Ентоні Гопкінс та інші.

"Що розбиває мені серце ще більше, так це усвідомлення того, що це не тільки моя історія. Так багато людей втратили все. Не тільки стіни і дахи, а й спогади: це фотографії, пам'ятні речі. І все ж, у цьому болю, я знаю, що мені неймовірно пощастило. Мої кохані, мої діти і мої улюбленці в безпеці. Це найголовніше, і я дякую за те, що маю. А ще я безмежно вдячна всім пожежникам, рятувальникам і добровольцям, які, ризикуючи життями, борються зі стихією. Дякую за підтримку від щирого серця. Усі, хто проходить через цей біль, знайте, що ви не самотні. Ми в цьому разом. Ми все відбудуємо, ми зцілимося, і ми будемо сильнішими, ніж раніше. Нехай це стане нагадуванням про те, що близьких треба берегти і бути з ними поруч. Цінуйте моменти. Життя може змінитися в одну мить, і саме любов, якою ми ділимося, справді має значення. Я посилаю всю свою любов усім, кому зараз боляче", - додала Гілтон.

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Хто така Періс Гілтон? Періс Гілтон - американська кіноактриса, співачка, авторка пісень, фотомодель і дизайнерка.

Колишня потенційна спадкоємиця сімейного бізнесу - мережі готелів "Hilton Hotels". Популярність їй принесли реаліті-шоу "Просте життя" (2003-2007) (в якому вона зіграла зі своєю подругою Ніколь Річі) і скандальне світське життя, через яке у ЗМІ її підносять насамперед як "світську левицю" і навіть як головну "світську левицю планети" (2008 року).

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