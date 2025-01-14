Пожежі в Лос-Анджелесі: кількість жертв росте, вогонь може стати ще гіршим

Найближчими днями очікується посилення вітру, що може досягати швидкості 110 км/год

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Ситуація у Лос-Анджелесі залишається критичною / Колаж: Главред, фото Вікіпедія

Що відомо:

Кількість жертв пожеж зросла до 25

Сильний вітер загрожує новими пожежами

У Лос-Анджелесі кількість загиблих через масштабні лісові пожежі зросла до 25 осіб. За повідомленнями місцевих ЗМІ, більшість загиблих поки що не ідентифіковані. Рятувальники продовжують пошукові роботи, і кількість жертв, ймовірно, ще збільшиться.

Пожежа спалахнула 7 січня і через сильний вітер Санта-Ана швидко поширилася на передмістя, а згодом дісталася житлових районів.

відео дня

Знищено понад 12 тисяч будинків, серед яких особняки відомих американських зірок Періс Гілтон та Ентоні Гопкінса.

Пожежники продовжують гасити залишки вогню, але синоптики попереджають про нову загрозу: найближчими днями очікується посилення вітру, що може досягати швидкості 110 км/год. Особливо небезпечна ситуація прогнозується у вівторок, 14 січня.

Начальник пожежної служби Лос-Анджелеса Крістін Кроулі запевнила, що служби роблять усе можливе для боротьби зі стихією.

"Зараз пожежна служба Лос-Анджелеса зосереджена на трьох речах: локалізації пожеж, порятунку життів і захисті майна. З огляду на вітер, що насувається, ми повинні приділяти цьому найпильнішу увагу. Сильний вітер наближається, причому наближається дуже швидко. Я хочу запевнити вас, що пожежна служба Лос-Анджелеса, всі наші регіональні партнери, кожна агенція, яка прибула з усіх кінців нашого штату і з-за його меж, — ми готові", — запевнила начальник пожежної служби міста Лос-Анджелес Крістін Кроулі, інформує FREEДОМ.

Пожежі в Лос-Анджелесі - що відомо

Як розповідав Главред, нещодавно було названо головного винуватця лиха катастрофи на півдні Каліфорнії. Йдеться про вітри Санта-Ана — потужні сухі пориви, що типово виникають у районі Лос-Анджелеса взимку.

Варто вказати, що саме Пасифік Палісейдс зараз страждає через масштабні пожежі найбільше. Це місце відоме тим, що там мешкають голлівудські знаменитості та інші заможні городяни.

Мережею ширяться кадри, на яких голлівудські зірки показали свої будинки після пожеж. Дехто залишився без речей, також вогнем знищено школи, улюблені ресторани та будинки друзів.

Також стало відомо, що і будинки відомих росіян горять у пожежах. Хоча більшість із них вподобала Маямі, частина все ж купила будинки на відомих голівудських пагорбах, через що потім поплатилася.

Хто ще з зірок постраждав через пожежі в Лос-Анджелесі:

Що таке вітри Санта-Ана? Вітри Санта-Ана — це сухі, сильні потоки повітря, які дмуть із внутрішніх районів Каліфорнії до узбережжя, особливо у холодну пору року. Вони прискорюються, проходячи через гірські хребти, і несуть сухе повітря, яке висушує рослинність, перетворюючи її на паливо для вогню, зазначає Sky News. Наразі швидкість вітру вже перевищує 100 км/год, а в деяких гірських районах може сягнути 160 км/год. Відсутність дощів протягом кількох місяців тільки погіршує ситуацію, а сильні пориви вітру унеможливлюють використання авіації для гасіння.

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