Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Пожежі в Лос-Анджелесі: кількість жертв росте, вогонь може стати ще гіршим

Даяна Швець
14 січня 2025, 00:45
160
Найближчими днями очікується посилення вітру, що може досягати швидкості 110 км/год
Пожар, Лос-Анджелес
Ситуація у Лос-Анджелесі залишається критичною / Колаж: Главред, фото Вікіпедія

Що відомо:

  • Кількість жертв пожеж зросла до 25
  • Сильний вітер загрожує новими пожежами

У Лос-Анджелесі кількість загиблих через масштабні лісові пожежі зросла до 25 осіб. За повідомленнями місцевих ЗМІ, більшість загиблих поки що не ідентифіковані. Рятувальники продовжують пошукові роботи, і кількість жертв, ймовірно, ще збільшиться.

Пожежа спалахнула 7 січня і через сильний вітер Санта-Ана швидко поширилася на передмістя, а згодом дісталася житлових районів.

відео дня

Знищено понад 12 тисяч будинків, серед яких особняки відомих американських зірок Періс Гілтон та Ентоні Гопкінса.

Пожежники продовжують гасити залишки вогню, але синоптики попереджають про нову загрозу: найближчими днями очікується посилення вітру, що може досягати швидкості 110 км/год. Особливо небезпечна ситуація прогнозується у вівторок, 14 січня.

Начальник пожежної служби Лос-Анджелеса Крістін Кроулі запевнила, що служби роблять усе можливе для боротьби зі стихією.

"Зараз пожежна служба Лос-Анджелеса зосереджена на трьох речах: локалізації пожеж, порятунку життів і захисті майна. З огляду на вітер, що насувається, ми повинні приділяти цьому найпильнішу увагу. Сильний вітер наближається, причому наближається дуже швидко. Я хочу запевнити вас, що пожежна служба Лос-Анджелеса, всі наші регіональні партнери, кожна агенція, яка прибула з усіх кінців нашого штату і з-за його меж, — ми готові", — запевнила начальник пожежної служби міста Лос-Анджелес Крістін Кроулі, інформує FREEДОМ.

Пожежі в Лос-Анджелесі - що відомо

Як розповідав Главред, нещодавно було названо головного винуватця лиха катастрофи на півдні Каліфорнії. Йдеться про вітри Санта-Ана — потужні сухі пориви, що типово виникають у районі Лос-Анджелеса взимку.

Варто вказати, що саме Пасифік Палісейдс зараз страждає через масштабні пожежі найбільше. Це місце відоме тим, що там мешкають голлівудські знаменитості та інші заможні городяни.

Мережею ширяться кадри, на яких голлівудські зірки показали свої будинки після пожеж. Дехто залишився без речей, також вогнем знищено школи, улюблені ресторани та будинки друзів.

Також стало відомо, що і будинки відомих росіян горять у пожежах. Хоча більшість із них вподобала Маямі, частина все ж купила будинки на відомих голівудських пагорбах, через що потім поплатилася.

Хто ще з зірок постраждав через пожежі в Лос-Анджелесі:

Що таке вітри Санта-Ана?

Вітри Санта-Ана — це сухі, сильні потоки повітря, які дмуть із внутрішніх районів Каліфорнії до узбережжя, особливо у холодну пору року. Вони прискорюються, проходячи через гірські хребти, і несуть сухе повітря, яке висушує рослинність, перетворюючи її на паливо для вогню, зазначає Sky News.

Наразі швидкість вітру вже перевищує 100 км/год, а в деяких гірських районах може сягнути 160 км/год. Відсутність дощів протягом кількох місяців тільки погіршує ситуацію, а сильні пориви вітру унеможливлюють використання авіації для гасіння.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Лос-Анджелес масштабна пожежа лісова пожежа лісові пожежі пожежа Пожежі в Лос-Анджелесі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Імунітет для переговорів з Трампом чи арешт: як вчинить Швейцарія з Путіним

Імунітет для переговорів з Трампом чи арешт: як вчинить Швейцарія з Путіним

01:27Світ
Київ здригається від вибухів: Росія масштабно атакує Україну - де ще тривога

Київ здригається від вибухів: Росія масштабно атакує Україну - де ще тривога

01:03Україна
Пожежі в Лос-Анджелесі: кількість жертв росте, вогонь може стати ще гіршим

Пожежі в Лос-Анджелесі: кількість жертв росте, вогонь може стати ще гіршим

00:45Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

Гороскоп на сьогодні 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я відмовляюся від опалення": жінка показала простий спосіб, як зігрітися взимку

"Я відмовляюся від опалення": жінка показала простий спосіб, як зігрітися взимку

Останні новини

03:03

"Є лише один ньюанс": кінолог назвав найкращу породу собак "для сімей"

02:36

Як зняти етикетку з одягу, щоб не пошкодити його: лайфхак з пилочкою

02:29

"Неймовірна": останній романтик Сергій Притула зворушливо звернувся до дружини

02:15

Що побачили на картинці першим: оптична ілюзія, яка стала хітом в TikTok

02:00

Наталя Могилевська заговорила про зраду в шлюбі - що сталося

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - КошельВибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель
01:54

Чотири знаки зодіаку, які знайдуть свою другу половинку у 2025 році

01:32

Привернете удачу на весь рік: що потрібно зробити вдома 14 січня - прикмети

01:30

Комік Гарік Бірча вперше зізнався, на якому напрямку служить

01:27

Імунітет для переговорів з Трампом чи арешт: як вчинить Швейцарія з Путіним

Реклама
01:03

Київ здригається від вибухів: Росія масштабно атакує Україну - де ще тривога

00:45

Пожежі в Лос-Анджелесі: кількість жертв росте, вогонь може стати ще гіршим

00:12

"Військові контингенти в Україні": чи домовились Зеленський з Макроном - деталі

13 січня, понеділок
23:56

"Це були неймовірні 10 років": відома українська акторка розлучилася з чоловіком

23:55

Чи можна годувати собаку кашею з м'ясом: які небезпеки для вашого улюбленця

23:50

Ворог за 2 км від міста: глава Купʼянської МВА розкрив критичну правду

23:30

"Відходити з усього південного флангу": Коваленко стривожив прогнозом по фронту

23:11

"Неможливо було не помітити": Кароль могла закрутити роман із відомим співаком

23:06

Тенденція невтішна: окупанти просунулись та контролюють частину Торецька

23:02

Байден висміяв Путіна: "Це я був у центрі Києва, а не він"

22:45

"Ситуація дуже серйозна": в ЗСУ оцінили загрозу оточення Покровська

Реклама
22:39

"Нічого не допомогло": у родині Валерія Меладзе сталося нещастя - деталі

22:11

Потужні вибухи в РФ: під удар потрапив важливий хімічний завод - деталіВідео

22:06

"Мінус $3,54 млрд": санкції США обвалили акції нафтових компаній РФ

22:05

"Необхідно ухвалити рішення": як військові вплинуть на вибори в Україні - Кошель

22:01

Крістіна Орбакайте звернулася до росіян - Пугачова відреагувала моментально

21:52

60 тисяч солдатів РФ "нависли" над Сумами: Кремль готує новий удар - експерт

21:52

Україна непохитна: топ-10 лідерів Євробачення-2025 за версією букмекерів

20:58

Телець і Трамп: Сибіга розповів, що і хто прискорять мир в Україні

20:53

Як скоротити витрату палива взимку: водіям сказали, на що звернути увагу

20:49

Ядерний штаб Тихоокеанського флоту РФ у небезпеці: ЗСУ отримали нову ціль - АТЕШ

20:37

Де справжня сова: лише люди із "зором мисливця" знайдуть відповідь за 5 секунд

20:30

Катерина Тишкевич потрапила до лікарні - що сталося

20:09

Розрив у боновому загородженні: оборона Кримського мосту руйнується на очах

19:57

"Більше зброї і швидше": Рютте зробив заяву про мир в Україні

19:43

Влупить мороз -13: Україну накриває сильне похолодання

19:36

Трамп клюнув на дезу спецслужб РФ: спливли деталі "купівлі" Гренландії – Bild

19:33

Україна зламала великий наступ Кремля: ЗСУ спритно перехитрили РФ на Курщині

19:19

Що додати під час прання махрових рушників: результат вразить всіх

19:14

Як можна використати полонених солдат КНДР: експерт назвав цікавий варіант

19:10

Що стане демографічним Апокаліпсисом для України?Погляд

Реклама
18:31

Наближення військ РФ до Покровська: у місті закрили останню шахту

18:29

Україна дала добро на ексгумацію жертв Волинської трагедії: названо час і місцеВідео

18:26

В Україні може відновити роботу один аеропорт: що відомо

17:52

"Є відсоток корупціонерів": скільки нардепів отримали підозри - Корнієнко

17:44

Спіймали на гарячому: ДБР викрило схему продажу "липових" довідок у ТЦКФото

17:44

Британія профінансує виробництво засобів ППО в Україні - Умєров

17:41

Простіше не буває: новий рецепт швидких гарячих бутербродів - шалено смачноВідео

17:41

Загроза "котла" під Покровськом: ексспівробітник СБУ розкрив тактику окупантів

17:35

Донці нардепа фракції Порошенка загрожує 6 років тюрми за те, що під наркотиками переїхала людину, - ЗМІ

17:10

Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти