"Розноситься все далі й далі": Ступка став очевидцем пожежі в Лос-Анджелесі

Спостерігати нещадну стихію Дмитро Ступка може практично з "першого ряду".

https://glavred.net/starnews/raznositsya-vse-dalshe-i-dalshe-stupka-stal-ochevidcem-pozhara-v-los-andzhelese-10628780.html Посилання скопійоване

Пожежа в Лос-Анджелесі - Дмитро Ступка показав вогонь у Пасифік Палісейдс / колаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777

Стисло:

Лос-Анджелес охопила масштабна пожежа

Дмитро Ступка зняв, як палає місто

У США вирує справжнє стихійне лихо: один із районів Лос-Анджелеса охоплений масштабною лісовою пожежею, яку не можуть загасити майже добу через поривчастий вітер. Вогонь досяг житлових будинків Пасифік Палісейдс і змушує людей екстрено евакуюватися зі своїх осель, повідомляє АР.

Очевидцем нещадної стихії став український актор Дмитро Ступка. У своєму блозі в Instagram, він показав, який вигляд має палаюче Місто янголів.

відео дня

Артист мешкає в Санта-Моніці, яка розташована на заході від Лос-Анджелеса. З балкона своєї квартири він зняв вогонь і клуби диму, які вириваються з міста.

Пізніше Ступка і сам вийшов на вулицю. Він зазначив, що там зараз дуже вітряно, і він не здивований, що через це вогонь поширюється з такою божевільною швидкістю: "А вітер такий, чималенький, я вам скажу. Аж дерева хитаються. Абалдєть. Ох, там пожежа, я уявляю, як від такого вітру вона розноситься все далі й далі. Це, канєшно, проблемка". Також він закликав усіх, хто його дивиться, берегти себе.

Пожежа в Лос-Анджелесі - Дмитро Ступка показав вогонь у Пасифік Палісейдс / instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка прокоментував пожежу в Лос-Анджелесі / instagram.com/stupka777

Останні кілька років Дмитро Ступка живе у США. Актор стверджує, що перебрався туди ще до початку повномасштабної війни, а зараз не поспішає повертатися в Україну, бо разом із його колишньою дружиною до Америки після 24 лютого 2022 року перебралася і його єдина донька Богдана - він не хоче позбавляти себе можливості спілкуватися з дитиною.

Дмитро Ступка з донькою / instagram.com/stupka777

Втілення американської мрії дається Ступці-молодшому важко. Він не раз зазначав у соціальних мережах, що в США йому доводиться важко працювати, щоб забезпечувати собі та родині гідне життя.

Дмитро Ступка з коханою Юлією Барабановою / instagram.com/stupka777

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що співачка Аліна Гросу привезла чоловіка-росіянина в Україну. Разом пара живе в США, а на зимових канікулах відпочиває на батьківщині артистки.

Також третя дружина Сергія Тігіпка, модель, блогерка і бізнесвумен Алла Зіневич, зізналася, чому політик не фотографується з нею та їхніми спільними дітьми.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Ступка? Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред