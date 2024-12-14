Дочка покійної Заворотнюк вагітна первістком: перші фото

Анна Завротнюк повідомила радісну новину для своїх шанувальників.

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Анна Заворотнюк поділилася радісною новиною/ колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Ви дізнаєтеся:

Який вигляд має вагітна Анна Заворотнюк

Як вона заінтригувала підписників

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку головного мозку, Анна Заворотнюк повідомила про вагітність первістком.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Молода жінка опублікувала низку фото з уже помітним животиком. "Дуже чекаємо на тебе", - підписала свої фото вона.

До слова, проживає свою вагітність донька акторки в Дубаї. Саме там вона живе зі своїм чоловіком, персона якого залишалася невідомою до похорону Анастасії Заворотнюк.

До слова, згідно з блогерською традицією, Заворотнюк спочатку заінтригувала своїх фоловерів у сторіз.

Анна Заворотнюк вагітна вперше / Скріншот Instagram/anna_zavorotnyuk

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Нагадаємо, раніше Главред повідомив про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.

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Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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