Дочка покійної Заворотнюк вагітна первістком: перші фото

Ви дізнаєтеся:
- Який вигляд має вагітна Анна Заворотнюк
- Як вона заінтригувала підписників
Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку головного мозку, Анна Заворотнюк повідомила про вагітність первістком.
Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Молода жінка опублікувала низку фото з уже помітним животиком. "Дуже чекаємо на тебе", - підписала свої фото вона.
До слова, проживає свою вагітність донька акторки в Дубаї. Саме там вона живе зі своїм чоловіком, персона якого залишалася невідомою до похорону Анастасії Заворотнюк.
До слова, згідно з блогерською традицією, Заворотнюк спочатку заінтригувала своїх фоловерів у сторіз.
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Нагадаємо, раніше Главред повідомив про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.
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Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
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