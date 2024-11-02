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Чоловік покійної Заворотнюк зважився на важливий крок заради іншої жінки

Олена Кюпелі
2 листопада 2024, 22:16
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Петро Чернишов рідко з'являється на публіці і кожен його вихід привертає увагу.
Анастасія Заворотнюк, Петро Чернишов
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов були щасливі у шлюбі / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Коротко:

  • Дружина Пєскова запросила Чернишова у своє шоу
  • Чоловік Заворотнюк зіграв Потьомкіна
  • Фігурист виглядав схудлим

Днями в терористичній Москві відбувся показ льодового шоу "Вечори на хуторі 2.0".

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, це шоу неабияк здивувало глядачів, адже на лід вийшов фігурист і чоловік покійної актриси Анастасії Заворотнюк - Петро Чернишов.

відео дня

Вдівець зіграв князя Потьомкіна, а його партнеркою стала дружина прес-секретаря Путіна - Тетяна Навка. Блондинка нескромно приміряла на себе образ Катерини II.

Чернишов вийшов на лід у білому костюмі, гримі та білій перуці. Глядачі відзначили, що зірка фігурного катання помітно схуд.

Хто така Анастасія Заворотнюк?

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Фігурист зробив виняток і взяв участь у шоу заради своєї подруги - Тетяни Навки.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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