Чоловік покійної Заворотнюк зважився на важливий крок заради іншої жінки

Коротко:
- Дружина Пєскова запросила Чернишова у своє шоу
- Чоловік Заворотнюк зіграв Потьомкіна
- Фігурист виглядав схудлим
Днями в терористичній Москві відбувся показ льодового шоу "Вечори на хуторі 2.0".
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, це шоу неабияк здивувало глядачів, адже на лід вийшов фігурист і чоловік покійної актриси Анастасії Заворотнюк - Петро Чернишов.
Вдівець зіграв князя Потьомкіна, а його партнеркою стала дружина прес-секретаря Путіна - Тетяна Навка. Блондинка нескромно приміряла на себе образ Катерини II.
Чернишов вийшов на лід у білому костюмі, гримі та білій перуці. Глядачі відзначили, що зірка фігурного катання помітно схуд.
Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Фігурист зробив виняток і взяв участь у шоу заради своєї подруги - Тетяни Навки.
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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
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