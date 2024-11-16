У соціальній мережі покійної Заворотнюк з'явилися нові фото

Коротко:
- На сторінці актриси в соцмережі з'явилися фото
- Це були її улюблені кадри
Російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка померла в ніч на 30 травня 2024 року, все ще є популярним ім'ям у російських терористичних ЗМІ.
Ба більше, від її імені досі ведеться її Instagram-сторінка, на якій іноді з'являються пости, що стосуються актриси. Так, тепер на сторінці Заворотнюк з'явився пост з її фотографіями, зробленими 2005 року.
"Це одна з найулюбленіших фотозйомок нашої Насті. Монако, 2005 рік, обкладинка журналу ELLE. Фотографа Настя вважала одним із найкращих майстрів своєї справи і завжди згадувала цю їхню спільну роботу. Кадр, де Настя в жовтій сукні, став обкладинкою її автобіографічної книги "Початок", - ідеться в пості.
Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:
Нагадаємо, раніше Главред повідомив, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
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Хто така Анастасія Заворотнюк?
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
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