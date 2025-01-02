ДіКапріо вразив заплившою фігурою на пляжі

Актор відпочиває зі своєю дівчиною на морі, насолоджуючись сонцем.

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Леонардо ДіКапріо показався на пляжі / Колаж Главред, фото Instagram/vittoria, leonardodicaprio

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Який вигляд мав ДіКапріо

З ким він відпочивав

Сяючого голівудського актора Леонардо ДіКапріо зняли разом із його дівчиною Вітторією Черетті під час їхньої розкішної різдвяної відпустки на острові Сен-Бартелемі в Карибському морі в суботу.

Як пише The Daily Mail, 50-річний актор на 24 роки старший за популярну модель, але, схоже, вона нарешті приборкала його дикі нахили.

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Вітторія одягла на свою струнку фігуру сріблясте бікіні-стрінги зі стразами.

Купальник Черетті вирізнявся сліпучим логотипом на грудях і сліпучим метеликом на плавках. Брюнетка-красуня одягла великі сонцезахисні окуляри поверх свого обличчя без макіяжу і закріпила свою зачіску шпилькою-кігтем.

Тим часом Леонардо продемонстрував свої волохаті груди за допомогою золотого намиста-ланцюжка і надів чорні плавки.

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Його фігура запливла і він уже не виглядає таким красенем, як був раніше.

Ді Капріо приховав своє знамените ніжно-блакитне волосся під класичними сонцезахисними окулярами Ray-Ban, а на обличчі в нього була значна щетина.

Повідомляється, що уродженець Лос-Анджелеса зустрів красуню італійського походження на прем'єрі його фільму "Вбивці місячної квітки" на Каннському кінофестивалі в травні 2023 року.

Повідомляється, що Вітторія завершила своє розлучення з діджеєм Маттео Міллері в червні 2023 року.

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Нагадаємо, нещодавно велелюбному акторові стали приписувати стосунки з 28-річною британською телеведучою Майєю Джама. Сам ДіКапріо про це воліє по-джентльменськи мовчати, що підігріває ще більший інтерес у фанатів.

Раніше Главред писав про те, що буквально наступного дня після того, як ДіКапріо розлучився зі своєю дівчиною Каміллою Морроне, з'явилася інформація про нову пасію голлівудської зірки. Нею виявилася модель з України Марія Берегова.

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