ДіКапріо вразив заплившою фігурою на пляжі

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- Який вигляд мав ДіКапріо
- З ким він відпочивав
Сяючого голівудського актора Леонардо ДіКапріо зняли разом із його дівчиною Вітторією Черетті під час їхньої розкішної різдвяної відпустки на острові Сен-Бартелемі в Карибському морі в суботу.
Як пише The Daily Mail, 50-річний актор на 24 роки старший за популярну модель, але, схоже, вона нарешті приборкала його дикі нахили.
Вітторія одягла на свою струнку фігуру сріблясте бікіні-стрінги зі стразами.
Купальник Черетті вирізнявся сліпучим логотипом на грудях і сліпучим метеликом на плавках. Брюнетка-красуня одягла великі сонцезахисні окуляри поверх свого обличчя без макіяжу і закріпила свою зачіску шпилькою-кігтем.
Тим часом Леонардо продемонстрував свої волохаті груди за допомогою золотого намиста-ланцюжка і надів чорні плавки.
Його фігура запливла і він уже не виглядає таким красенем, як був раніше.
Ді Капріо приховав своє знамените ніжно-блакитне волосся під класичними сонцезахисними окулярами Ray-Ban, а на обличчі в нього була значна щетина.
Повідомляється, що уродженець Лос-Анджелеса зустрів красуню італійського походження на прем'єрі його фільму "Вбивці місячної квітки" на Каннському кінофестивалі в травні 2023 року.
Повідомляється, що Вітторія завершила своє розлучення з діджеєм Маттео Міллері в червні 2023 року.
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Нагадаємо, нещодавно велелюбному акторові стали приписувати стосунки з 28-річною британською телеведучою Майєю Джама. Сам ДіКапріо про це воліє по-джентльменськи мовчати, що підігріває ще більший інтерес у фанатів.
Раніше Главред писав про те, що буквально наступного дня після того, як ДіКапріо розлучився зі своєю дівчиною Каміллою Морроне, з'явилася інформація про нову пасію голлівудської зірки. Нею виявилася модель з України Марія Берегова.
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