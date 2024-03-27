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"Хронічний" холостяк Леонардо Ді Капріо заручився - ЗМІ

Анна Підгорна
27 березня 2024, 17:17
Вітторія Черетті може закінчити цілу епоху любовних пригод голлівудського гульвіси.
Леонардо Ді Капріо, Вітторія Черретті
Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті заручилися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vittoria

49-річний Леонардо Ді Капріо має репутацію невиправного ловеласа і затятого холостяка - на його рахунку безліч романів з найкрасивішими жінками Голлівуду і найкращими топ-моделями. Однак затягнути зірку під вінець жодна з них не змогла.

Ба більше: що старшим стає Лео, то частіше обирає собі партнерок удвічі молодших за нього, і кидає їх, щойно їм виповниться 25. Але у вересні 2023 року в житті Ді Капріо з'явилася жінка, у якої, схоже, є всі шанси розірвати це порочне коло.

Зараз коханою актора є італійська топ-модель Вітторія Черетті. 25 їй виповнилося ще в червні 2023 року, до початку роману з Лео, але він не поспішає з нею розлучатися. З чуток, він навіть готовий одружитися з італійською красунею.

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Як повідомляють Daily Mail, папараці днями пару застукали під час обіду в одній із закусочних Лос-Анджелеса. Лео і Вітторія трималися невимушено, і виглядали щасливими. Можливо, причиною тому - велика каблучка з дорогоцінним каменем на безіменному пальці Черетті, яка вже спровокувала чутки про заручини актора і моделі.

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Вільгельм Ді Капріо (народився 11 листопада 1974) - легендарний голлівудський актор і продюсер.
Лауреат численних нагород, включаючи премію "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премію Гільдії кіноакторів США (2016), три премії "Золотий глобус" (2005, 2014, 2016), а також "Срібного ведмедя" (1997) Берлінського кінофестивалю, повідомляє "Вікіпедія".

Голлівуд - останні новини:

Раніше популярна акторка Кемерон Діаз повідомила, що вдруге стала мамою, і розсекретила незвичайне ім'я малюка. Ця новина сильно здивувала шанувальників 51-річної артистки.

Також акторка Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly продовжують епатувати публіку своїми нестандартними стосунками. Пара заручена, але, за словами інсайдерів, Меган просить друзів знайомити її з іншими чоловіками.

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