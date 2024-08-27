Подвійна трагедія: у родині Мераї Керрі сталося горе

У співачки в один день сталася велика трагедія.

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У родині в Мераї Керрі сталося горе / Колаж Главред, фото Instagram/ mariahcarey

Мама популярної американської співачки Мераї Кері Патриція і сестра Елісон померли в один і той же день на вихідних.

Цю інформацію підтверджує видання PEOPLE.

"Моє серце розбите через те, що я втратила свою маму минулими вихідними. На жаль, унаслідок трагічного повороту подій моя сестра померла того ж дня", - сказала 55-річна співачка, володарка премії "Греммі", в ексклюзивній заяві для PEOPLE.

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"Я почуваюся благословенною, що змогла провести останній тиждень із мамою перед її смертю", - додає Мерайя. "Я ціную любов, підтримку і повагу до мого особистого життя в цей важкий час".

Інші подробиці, включно з причинами смерті Патрісії та Елісон, наразі невідомі.

Хто така Мерайя Керрі Мерайя Керрі стала першою співачкою, чиї перші п'ять синглів потрапили на вершину Американського чарту США Billboard Hot 100. Мерайя є однією з найбільш комерційно успішних виконавиць 1990-x і 2000-х. У Мераї Кері двоє дітей від шлюбу з Ніком Кенноном, двійня (син і дочка) - Скотт Кеннон і Монро Кеннон.

Патрісія, яка раніше була одружена з Альфредом Роєм Кері, була оперною співачкою і викладачем вокалу, яка закінчила Джульярдську школу, до того, як у пари з'явилися Елісон, Мерайя і син Морган. Батьки пізніше розлучилися, коли співачці було 3 роки.

Стосунки Мераї з матір'ю, від якої вона успадкувала вокальні таланти, були складними впродовж усього її життя.

"Як і багато аспектів мого життя, моя подорож із мамою була сповнена протиріч і конкуруючих реальностей. Вона ніколи не була тільки чорно-білою - це була ціла веселка емоцій", - написала вона у своїх мемуарах 2020 року "Значення Мераї Кері".

"Наші стосунки - це колюча мотузка гордості, болю, сорому, подяки, ревнощів, захоплення і розчарування", - продовжила Мерая в книзі. "Складна любов пов'язує моє серце із серцем моєї матері", - додала вона.

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