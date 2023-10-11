Переможниця "Холостяка" вдруге стала мамою

Переможниця першого сезону популярного телешоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, яка начебто нещодавно оголосила про те, що вагітна вдруге, поділилася фото новонародженої доньки.
На своїй сторінці в Instagram, блогерка поділилася фото, де позує з немовлям.
"Ласкаво просимо в цей світ, наша Зірочка! Ми планували з лікарем тебе народити 10.10, але ти народилася сама 9! 4200 кг на 38 тижні і 6 днях. Богатирка! Рости здоровенька і щасливенька! Вдома тебе чекає сестричка, 2 брата і все тебе дуже люблять. І моя інстаграмна сім'я тебе теж буде любити", - написала вона.
На фото - Шульгіна і її дочка:
Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в Instagram Шульгіна поділилася фото зі своїм чоловіком і старшою дочкою.
Нагадаємо, раніше переможниця першого сезону проекту "Холостяк", яка нещодавно народила доньку і навіть повідомила про заручини, показала свою новонароджену доньку. На своїй сторінці в Instagram, вона написала, що дівчинку звуть Анджеліна і вона є "посланником Бога".
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