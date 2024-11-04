"Ніякого кохання не було": названо ім'я переможниці шоу "Холостяк-13"

Переможниця "Холостяка" живе в Харкові.

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Хто стане переможницею шоу "Холостяк" / колаж: Главред, фото: скрін instagram.com, шоу "Холостяк"

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Олександр Терен познайомився з учасницями

У шоу з'явиться дівчина Інна, яка і переможе

1 листопада відбулася довгоочікувана прем'єра популярного українського шоу "Холостяк", головним героєм якого став військовий Олександр Терен. Він уже познайомився з дівчатами і вибрав, хто продовжить участь у шоу.

Як повідомив український блогер-оглядач Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі, переможницею шоу стане дівчина Інна, яка живе в Харкові і займається волонтерством.

Дівчини не було на знайомстві з Олександром, але, як стверджує Беспалов, вона з'явиться в шоу трохи пізніше.

"Це переможниця шоу "Холостяк 13" - Інна. Волонтерка з Харкова. За відгуками, компанійська і хороша дівчина. У шоу потрапила чесно, а перемогла за баченням редакторів проекту. З Тереном гратимуть любовне кохання, але насправді ніякого кохання не було", - зазначив блогер.

Зазначимо, зараз у Мережі немає жодних підтверджень слів Беспалова, оскільки редактори шоу зберігають інтригу.

Дивіться відео, де Богдан Беспалов розповів про переможницю "Холостяка":

Хто такий Олександр "Терен" Будько Олександру Будьку 28 років. І його ім'я добре знають не тільки в Україні, а й у світі. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А за півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

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