Мене влаштовує: пропагандистка Сімоньян готує сім’ю до своєї смерті

Прихильниця Путіна Сімоньян дала розпорядження на випадок своєї смерті.

Сімоньян попередила свою родину

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, дала вказівки на випадок своєї смерті.

Як пишуть російські пропагандисти, Сімоньян вже поспілкувалася зі своєю родиною на випадок власної смерті.

Симоньян раніше вийшла на сцену без перуки

"Всіх інших я зібрала, посадила і сказала: „Спокійно. Ви бачите, який важкий період переживає родина? Так, у мене рак, але я зроблю все можливе, а далі як Господь розпорядиться. Дала вказівки всім, що потрібно робити у разі моєї смерті… Ну рак і рак! Або помру, або не помру. Піду до Тиграна або залишуся з дітьми. Чому треба вбиватися? Мене влаштовує будь-який варіант", — висловилася Сімоньян.

Сімоньян поскаржилася Корчевнікову на свої біди

Раніше Симоньян також прокоментувала випадання волосся. "Волосся випало чи не випало, мені просто смішно про це говорити. Тому що це несумісні речі, несумісні!" — додала вона.

Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян — російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

