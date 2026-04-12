Мене влаштовує: пропагандистка Сімоньян готує сім’ю до своєї смерті

Коротко:
- Які розпорядження дала Сімоньян
- Чому вона так вчинила
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, дала вказівки на випадок своєї смерті.
Як пишуть російські пропагандисти, Сімоньян вже поспілкувалася зі своєю родиною на випадок власної смерті.
"Всіх інших я зібрала, посадила і сказала: „Спокійно. Ви бачите, який важкий період переживає родина? Так, у мене рак, але я зроблю все можливе, а далі як Господь розпорядиться. Дала вказівки всім, що потрібно робити у разі моєї смерті… Ну рак і рак! Або помру, або не помру. Піду до Тиграна або залишуся з дітьми. Чому треба вбиватися? Мене влаштовує будь-який варіант", — висловилася Сімоньян.
Раніше Симоньян також прокоментувала випадання волосся. "Волосся випало чи не випало, мені просто смішно про це говорити. Тому що це несумісні речі, несумісні!" — додала вона.
Про особу: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян — російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
