"Беспілотником": на пропагандистку Симоньян тричі вчинили замах

Маргарита Симоньян розповіла, що її намагаються вбити.

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Маргарита Симоньян замах / колаж: Главред, фото: Стархіт, скріншот із відео

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На життя Маргарити Симоньян було скоєно три замахи

Як це сталося

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України, заявила, що зіткнулася з наслідками своєї діяльності. В інтерв’ю китайському порталу "Гуаньча" прихильниця Путіна розповіла, що на її життя тричі чинили замахи, повідомляють російські ЗМІ.

Симоньян відверто заявила, що її пропагандистська діяльність з виправдання війни та розпалювання ненависті до України стала небезпечною для життя. За словами прихильниці Путіна, на її життя тричі чинили замахи, зокрема, як вона стверджує, на її будинок було направлено безпілотник.

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Маргариту Симоньян намагалися вбити / скріншот із відео

"Мені не просто надходили погрози, погрози надходять щохвилини. На мене було три замахи. Один із них - безпілотник на цей будинок, де в той момент перебувало п’ятеро дітей і дві літні жінки", - поскаржилася Маргарита.

Пропагандистка заявила, що люди, які нібито готували ще кілька замахів на неї, зараз перебувають під слідством. Сама вона прямо пов’язує загрозу своєму життю з роботою на російську владу та військовими діями, які РФ веде проти України.

Маргарита Симоньян - російська пропагандистка / скріншот із відео

"Все одно, оскільки я починала військовим кореспондентом, для мене це звично. На війні, як на війні, ви знаєте. Мені звично, що це твоя професія, і вона пов’язана з підвищеним ризиком для життя", - висловилася Симоньян.

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Про персону: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.

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