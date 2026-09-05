'Легше піти': Решетнік розповів про сварки та кризу в шлюбі

Український шоумен відверто зізнався, що його сім’я перебувала на межі розпаду.

https://glavred.net/stars/legche-uyti-reshetnik-rasskazal-o-ssorah-i-krizise-v-brake-10794296.html Посилання скопійоване

Григорій Решетнік із дружиною Крістіною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Решетнік

Ви дізнаєтеся:

Який період у шлюбі Григорія Решетника був найважчим

З якими труднощами зіткнулася пара

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік відверто розповів в інтерв'ю на каналі"Сила впливу" про кризу в шлюбі зі своєю дружиною Христиною. Шоумен не приховує, що в їхніх стосунках не завжди все було ідеально - свого часу подружжю довелося пройти через випробування, яке ледь не закінчилося розірванням шлюбу.

Решетнік розповів, що складний період припав приблизно на 10 років тому, на самому початку їхнього сімейного життя. Тоді пара тільки намагалася стати на ноги, виховувала маленького первістка і стикалася з непростими побутовими умовами.

відео дня

Григорій Решетнік - сім'я / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"У нас не було фінансових можливостей, які б покривали наші базові потреби. У нас народилася маленька дитина - це теж стрес. Ми жили в орендованій квартирі, дах протікав, були якісь ремонтні роботи, було холодно. Коли в родині накопичується дуже багато проблем, чоловікам легше втекти від них, забути. Були певні коливання та блукання. Ми в той момент почали багато розмовляти, і це, власне, врятувало нас. Якось ми дійшли висновку, що треба дати шанс стосункам, продовжити", - зізнався Григорій.

Шоумен також додав, що побутові сварки трапляються в їхній родині й зараз. За словами Решетніка, найчастіше саме він першим робить крок до примирення, оскільки вважає безглуздим витрачати час на образи. Однак бувають винятки, коли ведучий проявляє принциповість, чекаючи, поки Христина зробить висновки.

Григорій Решетнік - особисте життя / фото: instagram.com, Крістіна Решетнік

"Сваримося, дуже часто. Я намагаюся не витрачати час на будь-які сварки. Життя швидкоплинне, тому не хочеться витрачати час. Але іноді бувають моменти, коли я проявляю свою таку чоловічу харизму і теж можу дозволити собі затягнути час, щоб власне Христинка теж зробила висновки", - підсумував шоумен.

Григорій Решетник / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що гурт "ТІК" екстрено скасував концерт у Львівській області через хворобу Віктора Бронюка. Музиканти публічно вибачилися перед фанатами за скасування виступу, запланованого на 5 вересня, але не розкрили діагноз лідера.

Також Олександр Пономарьов зізнався, що дружина заздрила йому через вигаданого персонажа. Співак і автор книги відверто розповів про кумедний епізод у сімейному житті, коли дружина емоційно відреагувала на романтичну лінію в його творі.

Читайте також:

Про персону: Григорій Решетник Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник, має трьох синів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред