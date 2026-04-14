"Лягаю з ним у ліжко": Сімоньян не поховала чоловіка фізично

Коротко:
- Де знаходиться тіло Кеосаяна
- Як його зберігає пропагандистка Сімоньян
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак грудей, зробила зізнання, від якого холоне кров у жилах.
Як пишуть російські пропагандисти, Сімоньян не поховала свого чоловіка. Більше того, кремоване тіло путініста Тиграна Кеосаяна стоїть у Сімоньян на тумбочці біля ліжка.
"Мій кожен день починається з думки про нього і закінчується. Так хоча б щось є зі мною поруч. Я, як і раніше, лягаю в ліжко зі своїм чоловіком. А що ти мені пропонуєш зробити? Сховати це в шафу? Я ж знаю, що він поруч. Знаю, що він радий, що це так", — розповіла вона.
За словами пропагандистки, Кеосаян говорив Сімоньян, що хоче бути похований у дворі свого будинку, який вони будували.
"Де ми будемо лежати, ми домовилися давним-давно. У нас у будинку, який ми будували п’ять років і нарешті добудовую тепер уже я, ми туди вже заїхали, — там посаджена пінія. Я буду лежати під цією пінією. І ти будеш зі мною поруч". Я сказала: "Звичайно, Тиграша, так і буде". І зараз я будую скляний саркофаг. Поки його прах поруч зі мною, на тумбочці біля ліжка. Потім я попрошу, щоб мій прах і його прах перемішали і поклали в цей саркофаг. І ми там будемо з ним, під пінією. Нічого в цьому немає сумного", — розповіла вона.
Про особу: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян — російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
