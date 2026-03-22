Колишня дружина Потапа показала дорослу дочку від першого шлюбу

Ірина Горова з'явилася разом зі своєю дочкою.

Ірина Горова показала старшу доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Горова

Відома українська продюсерка Ірина Горова на рідкісному фото показала свою старшу дочку від першого шлюбу.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото, де позує зі своєю старшою дочкою, яку вона народила в першому шлюбі з репером Юрієм Горовим, відомим як UGO.

Горова показала старшу дочку / Фото Instagram/gorovaya_irina

Як відомо, дочка продюсерки живе не в Україні.

"Моє сонечко", — підписала фото з донькою вона.

Ірина Горова — особисте життя

Продюсерка Ірина Горова вже двічі була одружена. Вперше вона вийшла заміж у юному віці, у цьому шлюбі народилася її старша дочка Наталія. Другим чоловіком Ірини став відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап). У шлюбі, який тривав до 2014 року, народився син Андрій.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Ірина Горова Ірина Горова – співзасновниця продюсерського центру та генеральний директор Pomitni. У 2009 році спільно з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу стала група Потап і Настя (до 2017 року). У цей період Ірина виступає в якості продюсера телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки в продюсерському центрі з’явилися нові артисти: гурт "Время і Стекло" (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп проєкт U_C.

З 2018 року Ірина стає CEO та генеральним директором групи компаній Mozgi Group.

