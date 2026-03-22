Колишня дружина Потапа показала дорослу дочку від першого шлюбу

Відома українська продюсерка Ірина Горова на рідкісному фото показала свою старшу дочку від першого шлюбу.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фото, де позує зі своєю старшою дочкою, яку вона народила в першому шлюбі з репером Юрієм Горовим, відомим як UGO.
Як відомо, дочка продюсерки живе не в Україні.
"Моє сонечко", — підписала фото з донькою вона.
Ірина Горова — особисте життя
Продюсерка Ірина Горова вже двічі була одружена. Вперше вона вийшла заміж у юному віці, у цьому шлюбі народилася її старша дочка Наталія. Другим чоловіком Ірини став відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап). У шлюбі, який тривав до 2014 року, народився син Андрій.
Раніше Главред повідомляв, що дружина легендарного українського співака Віктора Павлика відверто розповіла у своєму Instagram про те, що сталося на концерті артиста. Катерина опублікувала сторіз, де поскаржилася на організаторів концерту.
Раніше також відомий український співак Тарас Тополя поділився фотографією , на якій він фактично горить.
Вас також може зацікавити:
- "Потужний інструмент": Горова зізналася, чи потрапить Дорофєєва на Євробачення
- "Кохання допомагає розквітати": Ірина Горова розповіла, хто впливає на Надю Дорофєєву
- "Чотири роки разом": Ірина Горова вперше розповіла про свого коханого
Про особу: Ірина Горова
Ірина Горова – співзасновниця продюсерського центру та генеральний директор Pomitni. У 2009 році спільно з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу стала група Потап і Настя (до 2017 року). У цей період Ірина виступає в якості продюсера телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки в продюсерському центрі з’явилися нові артисти: гурт "Время і Стекло" (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп проєкт U_C.
З 2018 року Ірина стає CEO та генеральним директором групи компаній Mozgi Group.
