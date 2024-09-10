Запалила: Бейонсе влаштувала безкоштовне шоу на весіллі свого помічника

Зазвичай ви заплатили б цілий статок за квитки на Бейонсе, але гості на весіллі в Массачусетсі отримали безкоштовне шоу, коли вона вийшла на танцпол у суботу ввечері.
Суперзірка R&B була присутня з чоловіком Jay Z і донькою Blue-Ivy Картер на весіллі її колишньої особистої помічниці Саманти Грінберг у Нантакеті цими вихідними, пише The Daily Mail.
Після того, як її хіт Love On Top зазвучав через динаміки, вона розпустила волосся і пустилася в танок.
Відеозапис зафіксував 43-річну Бейонсе, яка відтворює свої хореографічні рухи з супроводжуючого трек відео, танцюючи з нареченою і кількома іншими гостями. Весільна церемонія відбулася всього через кілька днів після того, як незамінна співачка відсвяткувала свій 43-й день народження.
Хто така Бейонсе
Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child.
У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.
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Зазначимо, раніше вона виклала низку фотографій, де показала свій новий імідж і навіть сфотографувалася разом зі своїм чоловіком, репером Джей Зі.
Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.
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