Доросла дівчина: який вигляд має донька Бейонсе і Джей Зі

Ви дізнаєтеся:
- Який зараз вигляд має донька Бейонсе
- Де її вдалося сфотографувати
- Що одягла дочка Бейонсе
Дочка американської співачки Бейонсе та її чоловіка-репера Джей Зі є однією з найпопулярніших дівчаток-підлітків у світі.
Блю Айві зібрала ще більшу армію шанувальників завдяки світовому турне своєї зіркової матері. Дівчинка була на гастролях з нею і виступала на шоу Бейонсе. Причому, робила це серйозно й успішно.
Тим часом поява Айві у "звичайному житті" є все ще рідкісним явищем, яке привертає увагу папараці в усьому світі. І ось рідкісна удача - Блю Айві вдалося "зловити" на прем'єрі фільму "Зла" в Лос-Анджелесі.
Блю одягла красиву рожеву сукню-максі без бретелей з корсетом від лондонського дизайнера жіночого одягу House of CB і пару золотих сандалій з ремінцями.
Фото дорослої Блю Айві можна подивитися тут
Коментатори в соціальних мережах відзначають красу дівчинки, а також той факт, що вона все більше стає схожою на свою маму.
Хто така Бейонсе
Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child.
У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.
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Раніше Главред писав про те, що Бейонсе виклала низку фотографій, де показала свій новий імідж і навіть сфотографувалася разом зі своїм чоловіком, репером Джей Зі.
Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.
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