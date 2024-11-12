Доросла дівчина: який вигляд має донька Бейонсе і Джей Зі

Блю Айві ретельно приховують від публіки зіркові батьки.

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Бейонсе рідко показує старшу доньку / Колаж: Главред, Фото Instagram/beyonce

Ви дізнаєтеся:

Який зараз вигляд має донька Бейонсе

Де її вдалося сфотографувати

Що одягла дочка Бейонсе

Дочка американської співачки Бейонсе та її чоловіка-репера Джей Зі є однією з найпопулярніших дівчаток-підлітків у світі.

Блю Айві зібрала ще більшу армію шанувальників завдяки світовому турне своєї зіркової матері. Дівчинка була на гастролях з нею і виступала на шоу Бейонсе. Причому, робила це серйозно й успішно.

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Тим часом поява Айві у "звичайному житті" є все ще рідкісним явищем, яке привертає увагу папараці в усьому світі. І ось рідкісна удача - Блю Айві вдалося "зловити" на прем'єрі фільму "Зла" в Лос-Анджелесі.

Блю одягла красиву рожеву сукню-максі без бретелей з корсетом від лондонського дизайнера жіночого одягу House of CB і пару золотих сандалій з ремінцями.

Фото дорослої Блю Айві можна подивитися тут

Коментатори в соціальних мережах відзначають красу дівчинки, а також той факт, що вона все більше стає схожою на свою маму.

інфографіка Бейонсе / Інфографіка Главред

Хто така Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

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Раніше Главред писав про те, що Бейонсе виклала низку фотографій, де показала свій новий імідж і навіть сфотографувалася разом зі своїм чоловіком, репером Джей Зі.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

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