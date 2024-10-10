Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Смерть Майкла Джексона - до чого тут P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе

Еліна Чигис
10 жовтня 2024, 09:51
115
Шанувальники вважають, що P. Diddy причетний до смерті Майкла Джексона.
P. Diddy, Майкл Джексон
P. Diddy може бути причетним до смерті Майкла Джексона / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Гучний скандал навколо репера P. Diddy і його білих вечірок спровокував нові теорії про причини смерті Майкла Джексона. У мережі вважають, що P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе могли прибрати конкурента.

У мережі вже є маса роликів на цю тему, а також фанати поп-короля припустили, що він живий, а свою смерть інсценував.

Найгучнішою версією є та, за якою P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе усунули Майкла Джексона, щоб просувати кар'єру Бейонсе, тому і прибрали конкурента. Як "доказ" наводяться тексти пісень, зокрема трек J. Cole "She Knows", де нібито містяться натяки на ці події.

відео дня

"Спочивай з миром, Aaliyah, Спочивай з миром, Left Eye, Майкл Джексон, побачимося, як тільки я помру", - йдеться в пісні.

Зазначимо, Aaliyah, Left Eye і Майкл Джексон нібито мали тісний зв'язок з P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе та відвідували знамениті "білі вечірки" і всі три зірки померли 25 числа.

Також з'явилася неймовірна кількість чуток про те, що Майкл Джексон все ж таки живий. Шанувальники наводять низку аргументів: фінансові проблеми Джексона та його можливе бажання уникнути боргів, адже у співака було понад 500 мільйонів доларів боргів.

@mjthe_legacy777 Чи може ця загадкова жінка бути Michael in disguise? Щоб дізнатися більше про Майкла, ви можете отримати доступ до спеціальних відеороликів, оформивши підписку в розділі підписки в біографії#michaeljackson#michaeljacksonfan #michaeljacksonfan#mjfan#moonwalker#mj#kingofpop#believe#michaeljacksonisalive#whobelievesmichaeljacksonisalive#believe#kingofpopmusic#mjjforever#mjjfan#michaeljacksonforever#michaeljacksonlover#michaeljacksonfans#michaeljacksonedits#disguise♬ orijinal ses - MJBelıEvers

Згадали і про те, що нібито було знайдено щоденник Джексона з планами інсценування смерті, а також зникли записи з камер спостереження. Що цікаво, труну легенди було закрито під час похорону.

І хоча ці теорії не мають жодних точних доказів, видно, що вплив Майкла Джексона на поп-культуру залишається таким же сильним, як і раніше.

Хто такий Майкл Джексон?

Майкл Джексон - американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп і підприємець. За даними Вікіпедії, він один із найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" і сотень інших премій. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірок тощо) становить 1 мільярд копій. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю і моди.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, народний артист України Богдан Сташків загинув на Закартпатті неподалік від Нижніх Воріт у ДТП. В автокатастрофі загинуло двоє людей, дружина артиста перебуває в реанімації.

А також Крістіна Орбакайте висловила переживання за дітей, які виїхали з РФ. Співачка також підкреслила, що має на увазі всіх талановитих хлопців і дівчат, яким довелося будувати кар'єру і досягати успіхів заново за кордоном.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Бейонсе Майкл Джексон новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський готовий до припинення вогню за лінією фронту, але є умови - Corriere della Sera

Зеленський готовий до припинення вогню за лінією фронту, але є умови - Corriere della Sera

10:44Україна
Бойові дії на території Білорусі: чи піде на такий крок Україна - Жданов

Бойові дії на території Білорусі: чи піде на такий крок Україна - Жданов

10:18Україна
Завершення війни до 2025 року: Зеленський хоче за 3 місяці досягти прогресу в питанні миру

Завершення війни до 2025 року: Зеленський хоче за 3 місяці досягти прогресу в питанні миру

09:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

2 дні, у які не можна прибирати: як власними руками не відлякати достаток

2 дні, у які не можна прибирати: як власними руками не відлякати достаток

Більшість навіть не знає: хто по етикету перший заходить в ліфт, чоловік чи жінка

Більшість навіть не знає: хто по етикету перший заходить в ліфт, чоловік чи жінка

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлоги

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлоги

Останні новини

10:58

Є загиблі, понад 2 млн людей без електрики: ураган "Мільтон" досягнув штату Флорида у США

10:46

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Півням - розпад стосунків, Собакам - криза

10:44

Зеленський готовий до припинення вогню за лінією фронту, але є умови - Corriere della Sera

10:30

Гороскоп на жовтень 2024: Ракам - драма, Рибам - щастя

10:18

Бойові дії на території Білорусі: чи піде на такий крок Україна - Жданов

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
09:51

Смерть Майкла Джексона - до чого тут P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе

09:34

Завершення війни до 2025 року: Зеленський хоче за 3 місяці досягти прогресу в питанні миру

09:22

РФ вдарила дронами по Кривому Рогу, пошкоджена 5-поверхівка: що відомоФото

09:16

Були близькі до угоди: РФ майже погодилась позбутись ядерної зброї - Трамп

Реклама
09:06

Китайський гороскоп на жовтень 2024: Тиграм - несподіванка, Кроликам - втрати

08:38

Фактор у переговорах: ЗСУ зможуть утримувати частину Курщини впродовж кількох місяців

08:32

"Настільки впливає на позицію Путіна": український співак розкрив правду про Пугачову і Галкіна

08:17

Найближчими місяцями: наступальна операція РФ може завершитись

08:10

Про Байдена, ураган та РамштайнПогляд

07:39

РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську і захопила Верхньокам'янське на Донбасі - ISW

07:05

Що не так на картинці: тільки геній знайде помилку за 6 секунд

06:59

"Там іде війна справжня": дрони атакували військовий аеродром в Адигеї

06:10

Ураган дуже корисне явище або перший виклик для РюттеПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти тигра

05:04

Як утеплити вікна в домашніх умовах: прості і дешеві методи

Реклама
04:25

Кому не доведеться платити штраф, навіть якщо він не оновлював дані 10 років: роз’яснення ТЦК

04:00

Для чого водії натирають авто кремом для гоління: дивовижний лайфхакВідео

03:32

Викликає тривогу: чи може КНР стати головним гравцем на міжнародній політичній арені

03:00

"Це зрада": вдівець Ніни Матвієнко розповів правду, чому покинув її

01:30

"Сумно, незвично, страшно": Лопес уперше заговорила про розлучення з Аффлеком

01:00

Сантехніки б'ють на сполох: які 5 речей в жодному разі не можна змивати в унітаз

00:33

Паузи у бронюванні не буде: у Міноборони зробили заяву про аудит "критичних" підприємств

00:16

Сивий Річард Гір не зміг відірватися від своєї молодої коханої

09 жовтня, середа
23:59

РФ б'є рекорди: вересень став найсмертоноснішим місяцем для ворога - The Telegraph

23:31

Путіністка Успенська втрачає концерти через свою позицію

23:27

Дірка в животі та немає пупка: путініста Сергія Жукова пошматували лікарі

23:13

Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

22:58

Як прибрати неприємні запахи їжі із квартири: варто зробити одну річ із дверима

22:44

Куди зникла Віра Брежнєва - співачка вийшла на зв'язок із шанувальниками

22:43

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

22:16

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

22:08

ЗСУ "точним влучанням" знищили базу зберігання "Шахедів" в РФ - ГенштабВідео

21:58

У США видали дивну причину, чому ЗСУ не можуть отримати далекобійні ракети для F-16

21:55

Демобілізація окремих категорій військових: у Раді розійшлися у прогнозах

21:52

Чоловік Саніної після 9 місяців мовчання та чуток про втечу вийшов на зв'язок

Реклама
21:46

"Тромб": мовчун Леонід Агутін опинився на межі смерті - подробиці

21:15

Зеленський прокоментував зірвану зустріч "Рамштайн": причина очевидна

21:05

Взимку - до 18 годин без світла: в Міненерго спростували заяву ООН і зробили прогноз

20:50

Онука Софії Ротару зізналася, чим заробляє на лакшері-життя у США

20:30

Зеленського це обурило: розкрито деталі раптової перевірки Кабміном "броні"

20:14

РФ не зупиниться на Україні: Зеленський назвав країни, які стануть новими цілями Кремля

19:59

Чи зможуть росіяни форсувати річку Оскіл: Гетьман пояснив загрозу для ЗСУ

19:41

Пивоваров зі сльозами на очах розповів, що окупанти знищили його дімВідео

19:31

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

19:20

Глава Єврокомісії пройшлась по Орбану: прем'єра Угорщини розкритикували за підтримку РФ

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти