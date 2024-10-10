Смерть Майкла Джексона - до чого тут P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе

Шанувальники вважають, що P. Diddy причетний до смерті Майкла Джексона.

https://glavred.net/stars/smert-maykla-dzheksona-pri-chem-zdes-p-diddy-jay-z-i-beyonse-10603997.html Посилання скопійоване

P. Diddy може бути причетним до смерті Майкла Джексона / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Гучний скандал навколо репера P. Diddy і його білих вечірок спровокував нові теорії про причини смерті Майкла Джексона. У мережі вважають, що P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе могли прибрати конкурента.

У мережі вже є маса роликів на цю тему, а також фанати поп-короля припустили, що він живий, а свою смерть інсценував.

Найгучнішою версією є та, за якою P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе усунули Майкла Джексона, щоб просувати кар'єру Бейонсе, тому і прибрали конкурента. Як "доказ" наводяться тексти пісень, зокрема трек J. Cole "She Knows", де нібито містяться натяки на ці події.

відео дня

"Спочивай з миром, Aaliyah, Спочивай з миром, Left Eye, Майкл Джексон, побачимося, як тільки я помру", - йдеться в пісні.

Зазначимо, Aaliyah, Left Eye і Майкл Джексон нібито мали тісний зв'язок з P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе та відвідували знамениті "білі вечірки" і всі три зірки померли 25 числа.

Також з'явилася неймовірна кількість чуток про те, що Майкл Джексон все ж таки живий. Шанувальники наводять низку аргументів: фінансові проблеми Джексона та його можливе бажання уникнути боргів, адже у співака було понад 500 мільйонів доларів боргів.

Згадали і про те, що нібито було знайдено щоденник Джексона з планами інсценування смерті, а також зникли записи з камер спостереження. Що цікаво, труну легенди було закрито під час похорону.

І хоча ці теорії не мають жодних точних доказів, видно, що вплив Майкла Джексона на поп-культуру залишається таким же сильним, як і раніше.

Хто такий Майкл Джексон? Майкл Джексон - американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп і підприємець. За даними Вікіпедії, він один із найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" і сотень інших премій. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірок тощо) становить 1 мільярд копій. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю і моди.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, народний артист України Богдан Сташків загинув на Закартпатті неподалік від Нижніх Воріт у ДТП. В автокатастрофі загинуло двоє людей, дружина артиста перебуває в реанімації.

А також Крістіна Орбакайте висловила переживання за дітей, які виїхали з РФ. Співачка також підкреслила, що має на увазі всіх талановитих хлопців і дівчат, яким довелося будувати кар'єру і досягати успіхів заново за кордоном.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред