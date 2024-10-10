Смерть Майкла Джексона - до чого тут P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе

Гучний скандал навколо репера P. Diddy і його білих вечірок спровокував нові теорії про причини смерті Майкла Джексона. У мережі вважають, що P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе могли прибрати конкурента.
У мережі вже є маса роликів на цю тему, а також фанати поп-короля припустили, що він живий, а свою смерть інсценував.
Найгучнішою версією є та, за якою P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе усунули Майкла Джексона, щоб просувати кар'єру Бейонсе, тому і прибрали конкурента. Як "доказ" наводяться тексти пісень, зокрема трек J. Cole "She Knows", де нібито містяться натяки на ці події.
"Спочивай з миром, Aaliyah, Спочивай з миром, Left Eye, Майкл Джексон, побачимося, як тільки я помру", - йдеться в пісні.
Зазначимо, Aaliyah, Left Eye і Майкл Джексон нібито мали тісний зв'язок з P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе та відвідували знамениті "білі вечірки" і всі три зірки померли 25 числа.
Також з'явилася неймовірна кількість чуток про те, що Майкл Джексон все ж таки живий. Шанувальники наводять низку аргументів: фінансові проблеми Джексона та його можливе бажання уникнути боргів, адже у співака було понад 500 мільйонів доларів боргів.
@mjthe_legacy777 Чи може ця загадкова жінка бути Michael in disguise? Щоб дізнатися більше про Майкла, ви можете отримати доступ до спеціальних відеороликів, оформивши підписку в розділі підписки в біографії#michaeljackson#michaeljacksonfan #michaeljacksonfan#mjfan#moonwalker#mj#kingofpop#believe#michaeljacksonisalive#whobelievesmichaeljacksonisalive#believe#kingofpopmusic#mjjforever#mjjfan#michaeljacksonforever#michaeljacksonlover#michaeljacksonfans#michaeljacksonedits#disguise♬ orijinal ses - MJBelıEvers
Згадали і про те, що нібито було знайдено щоденник Джексона з планами інсценування смерті, а також зникли записи з камер спостереження. Що цікаво, труну легенди було закрито під час похорону.
@bart.simpsons_ Michael Jackson has been spotted, is he still alive? #creepy#scary#michaeljackson#alive#fy#fyp#foryou#food#foyoupage♬ original sound - SIMPSON
І хоча ці теорії не мають жодних точних доказів, видно, що вплив Майкла Джексона на поп-культуру залишається таким же сильним, як і раніше.
Хто такий Майкл Джексон?
Майкл Джексон - американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп і підприємець. За даними Вікіпедії, він один із найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" і сотень інших премій. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірок тощо) становить 1 мільярд копій. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю і моди.
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