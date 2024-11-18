Позитив розкрив ім'я майбутньої дитини, та кого бачить хрещеною мамою малюка

У Олексія Завгороднього великі плани на майбутнє своєї родини.

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Позитив новини - Завгородній розкрив подробиці про первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

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Кому з українських зірок він би запропонував роль хрещеної для малюка

На початку листопада український співак Олексій 'Позитив' Завгородній та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, оголосили, що чекають на дитину. Для подружжя це буде перший малюк, і майбутнє батьківство для них дуже хвилююче.

Зазвичай Позитив потайливий у тому, що стосується особистого життя, але на запитання про майбутнього малюка він відповідає трохи охочіше, бо він щасливий, що скоро стане татом. Наприклад, в інтерв'ю для Нашого Радіо артист не став розкривати стать дитини, але вже визнав, що разом із дружиною обрав ім'я для малюка.

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Щоправда, не обійшлося без фірмового гумору Завгороднього. "Якщо буде хлопчик, то це буде Олексій, якщо дівчинка – Олексія", - впевнено заявив він.

Також артист зазначив, що на одній дитині їхня пара зупинятися не планує - Олексій і Юлія мріють через рік знову стати батьками. "Погодки мені подобаються. Я за двійнят, бо я сам із двійнят. Якби була двійня, я був би щасливий", - розповів співак.

Крім того йому вдалося вельми дотепно відповісти на каверзне запитання про те, кого б він охочіше взяв на роль хрещеної мами для первістка - Надю Дорофєєву чи Мішель Андраде (обидві співачки є близькими друзями і колишніми колегами Завгороднього - прим. редактора). Позитив зазначив, що покликав би обох, що не заборонено правилами православної церкви.

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Хто такий Позитив? Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".

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