Легендарний футболіст скоро стане батьком уперше

Пара зробила офіційне оголошення на своїх сторінках у соціальній мережі.

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Футболіст скоро стане батьком / Колаж Главред, фото Instagram/mikola_16

Захисник англійського Евертона і гравець збірної України Віталій Миколенко поділився радісною новиною.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок УЗД, а також фото маленьких пінеток. Таким чином спортсмен повідомив, що пара скоро стане батьками.

"Ми чекаємо на тебе", - підписав фото він.

До слова, у його дружини вже досить великий животик. Можливо, що пара стане батьками вже незабаром.

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Раніше Главред писав про те, що Віталій Миколенко активно допомагає Збройним Силам України під час війни з російськими окупантами. Футболіст збірної України Віталій Миколенко купив сім пікапів для української армії.

Раніше також футбольний клуб "Евертон" із Ліверпуля, учасник найпопулярнішої і найбагатшої першості світу - Англійської Прем'єр-ліги - оголосив про перехід лівого захисника київського "Динамо" Віталія Миколенка. Український клуб уже підтвердив перехід гравця на своєму офіційному сайті.

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