Коротко:
- Як виглядає Кіркоров
- Що з ним сталося
У соціальній мережі Threads став вірусним пост, у якому якийсь російський дизайнер хвалить свій костюм, який він пошив для путініста та співака з РФ Філіпа Кіркорова.
Він також поділився фото, на якому Кіркоров виглядає просто жахливо. Він здався старим, опухлим і просто змученим життям.
У мережі одразу ж почали писати коментарі та порівнювати прихильника Путіна з безхатченками, а також з людиною, яка страждає на алкоголізм.
Раніше Кіркорова вже висміювали за невдалу пластику. Зокрема, прихильник Путіна зробив собі біцепси, сідниці, а також підтяжку обличчя. Пізніше він переробив собі ніс і зуби. Незабаром прихильника Путіна неможливо буде впізнати взагалі.
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Раніше "Главред" повідомляв, що під час недавнього виходу до публіки принц Вільям спробував поквапити Кейт Міддлтон, поки вона захоплено спілкувалася з шанувальниками. Незручний, але кумедний момент помітили очевидці, і він швидко поширився в мережі.
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Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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