Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дочка Кіркорова висунула путіністу жорсткий ультиматум: "Вона повстала"

Христина Трохимчук
12 вересня 2026, 05:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Алла-Вікторія виступила проти частих візитів нової "музи" свого батька.
Філіп Кіркоров - діти
Філіп Кіркоров - скандал у родині / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Чому дочка Кіркорова поставила ультиматум батькові
  • Чому Алла-Вікторія не полюбила обраницю Кіркорова

У родині 59-річного співака Філіпа Кіркорова, який підтримує російську агресію проти України, розгорається гучний скандал. Напруга між його 14-річною дочкою Аллою-Вікторією та молодою пасією артиста, 20-річною моделлю Валентиною Алексєєвою, досягла критичної точки, повідомляє російський Telegram-канал про шоу-бізнес.

За інформацією джерела з оточення артиста, спадкоємиця співака категорично відмовляється приймати юну модель у їхньому сімейному гнізді.

відео дня
Нова
Нова "муза" Кіркорова / скрін з відео

"У них вдома буває хто завгодно, і Алла-Вікторія до всіх ставиться з добротою. А проти нової красуні вона повстала. Поставила Філіпу ультиматум: якщо йому так сильно потрібно бачитися з Валентиною, то нехай робить це в той час, коли самої Алли-Вікторії вдома не буде. І попередила, що ні в яких спільних обідах та спільних посиденьках брати участь не збирається", - поділилося джерело.

Очевидним підтвердженням цього конфлікту стала й реакція Алли-Вікторії на появу Алексєєвої на меморіальному заході - відкритті пам’ятника на могилі батьків Кіркорова, де напруга між присутніми була помітна неозброєним оком.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров із дочкою / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров познайомився з Валентиною Алексєєвою на конкурсі краси, де артист сидів у кріслі журі. Незабаром 59-річний співак почав відкрито називати володарку титулів "Міс Росія - 2024" та "Міс БРІКС - 2026" своєю новою музою, а на музичному фестивалі "Нова хвиля" артист і зовсім зі сцени зізнався 20-річній дівчині в коханні, присвятивши їй пісню "Луїза".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що співачку Камалію запідозрили у новому романі. Артистка вперше за довгий час з’явилася в компанії чоловіка, разом із яким провела відпочинок на узбережжі Іспанії. Шанувальники виконавиці активно обговорюють можливі зміни в її особистому житті.

Також 77-річна Алла Пугачова вперше відвідала Туреччину. У ролику Максима Галкіна співачка відверто зізналася, що за десятиліття гастролей жодного разу не була в цій країні, чим неабияк здивувала самого чоловіка. Примадонна здивувала фанатів квітучим виглядом і розкішним вбранням.

Читайте також:

Про особу: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдала ракетного удару по Одесі: "приліт" у багатоповерхівку, є постраждалі

РФ завдала ракетного удару по Одесі: "приліт" у багатоповерхівку, є постраждалі

07:31Війна
Зеленський попередив РФ: за блекаути в Україні буде гідна відповідь

Зеленський попередив РФ: за блекаути в Україні буде гідна відповідь

22:17Україна
"Пекельні санкції" проти РФ: Bloomberg назвав терміни голосування в Конгресі

"Пекельні санкції" проти РФ: Bloomberg назвав терміни голосування в Конгресі

21:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
Спантеличує багатьох водіїв: що означає дорожній знак з великим пальцем

Спантеличує багатьох водіїв: що означає дорожній знак з великим пальцем

Військовий не наважився заговорити з дівчиною у метро: тепер її розшукує весь Київ

Військовий не наважився заговорити з дівчиною у метро: тепер її розшукує весь Київ

Магнітна буря накриває Землю з новою силою: коли закінчиться шторм G1

Магнітна буря накриває Землю з новою силою: коли закінчиться шторм G1

"Я це відтягував": популярний гуморист скинув 65 кілограм

"Я це відтягував": популярний гуморист скинув 65 кілограм

Як черниця: невпізнанна Марченко зробила рідкісну появу

Як черниця: невпізнанна Марченко зробила рідкісну появу

Останні новини

08:10

10 днів вересня, які змінили хід війни: Копитько про головні виклики для України

07:31

РФ завдала ракетного удару по Одесі: "приліт" у багатоповерхівку, є постраждаліФото

05:55

Дочка Кіркорова висунула путіністу жорсткий ультиматум: "Вона повстала"

05:31

Зовсім не з молоком: з чим незвичним в СРСР їли пластівці

05:00

Гроші притягнуться наче магнітом: трьом знакам зодіаку ось-ось пощастить

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
04:39

Три підживлення — і пекінська капуста росте як на дріжджах: городник розкрив секретВідео

04:13

Куди подіти бадилля помідорів: шість способів, про які знають не всі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні русалки за 47 с

03:28

Як одягнути більшу наволочку на меншу подушку: крутий спосіб за 30 секунд

Реклама
03:03

Коли збирати яблука на зимове зберігання: головні помилки господарів

02:20

На дні океану виявили гігантську аномалію: що вразило вчених

01:09

Путін видав нові погрози через Україну та пригрозив війною Європі

00:00

АЗС припиняють роботу: в Укрнафті зробили важливу заяву на тлі ударів РФ

11 вересня, п'ятниця
23:14

Названо чотири місяці народження, які наділяють людей сильним магнетизмом

23:06

Ціни на продукти в Україні зростають: стало відомо, що дорожчає насамперед

22:17

Зеленський попередив РФ: за блекаути в Україні буде гідна відповідь

22:07

Секрет пакетика із взуттєвої коробки: як силікагель рятує речі від вогкостіВідео

22:03

Чому саме у вересні народжується найбільше дітей: пояснення вчених

21:46

Навіщо господині змішують соду з апельсиновим соком: результат вражає

21:34

Вперше в історії: Ярославі Магучіх підкорилося унікальне досягнення на світовому рівні

Реклама
21:26

"Пекельні санкції" проти РФ: Bloomberg назвав терміни голосування в Конгресі

21:23

"Червона загроза" для Києва: Росія готує масований удар балістикою з КНДР, що відомо

21:14

Полонених розстріляли з автоматів: росіяни стратили бійців НГУ на сході

20:56

Гороскоп на тиждень 14–20 вересня: Левам — увага, Близнюкам — вибір

20:34

Чому рекомендують змішувати кавову гущу з корицею: користь для дому

20:29

Путін дав Трампу обіцянку щодо переговорів: що зміниться і чого чекати Україні

20:17

Трагедія на зйомках за участю українки: з’явився трейлер фільму про БолдвінаВідео

19:56

Дешевий трюк для унітазу: домашній освіжувач працює при кожному змивіВідео

19:43

Як прогнати щурів без отрути: домашній спрей, який легко зробити самомуВідео

19:20

Народний депутат отримав 9 років ув’язнення та конфіскацію майна - подробиці

19:00

Буданов назвав умови України для завершення війни та видав ультиматум Росії

18:59

Як швидко приховати подряпини на екрані телефону: легкий лайфхак

18:52

"Путіна це бісить": Клочок розкрив головний важіль тиску на Кремль

18:42

Навіщо люди ставлять пляшки з водою на дах: геніальна лампа Мозера

18:38

Хліб збережеться набагато довше без плісняви: як збільшити термін придатностіВідео

18:28

Помідори почервоніють одразу: що зробити у вересні, щоб врятувати врожайВідео

18:26

Джеймс Хетфілд написав легендарний хіт Metallica у 22 роки: історія "Master of Puppets"Відео

18:20

Вересень змінить усе: 5 знаків зодіаку, які ухвалять важливий вибір

17:50

Ціни восени підуть угору: які продукти подорожчають найбільше

17:48

Чорна пліснява у пральній машині зникне за 15 хвилин - потрібен один інгредієнт

Реклама
17:42

Молодший на 12 років: Камалія з'явилася разом із ймовірним фаворитом

17:40

Гороскоп на завтра, 12 вересня: Терезам - радість, Скорпіонам - прибуток

17:27

Скільки дров потрібно на зиму для обігріву будинку: фахівці назвали приблизні обсяги

17:22

В Росії цинічно пригрозили новим ударом "Орєшніка" по Україні - що відомо

17:14

Чому 12 вересня не можна займатися прибиранням у будинку: яке церковне свято

17:05

Як зібрати модний осінній гардероб з нуля: стилістка назвала базові речіВідео

17:03

Як сушити парасолю після дощу: популярна помилка, через яку пошкоджується тканина

16:55

15 дедлайнів уже провалено: розкрито новий план Путіна щодо Донбасу

16:30

Чому не варто витрачати зарплату в перший день: народні прикмети

16:16

Українська ППО майже безсила проти реактивних "Шахедів" — Жорін

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти