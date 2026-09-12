Дочка Кіркорова висунула путіністу жорсткий ультиматум: "Вона повстала"

Алла-Вікторія виступила проти частих візитів нової "музи" свого батька.

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Філіп Кіркоров - скандал у родині / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Філіп Кіркоров

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Чому дочка Кіркорова поставила ультиматум батькові

Чому Алла-Вікторія не полюбила обраницю Кіркорова

У родині 59-річного співака Філіпа Кіркорова, який підтримує російську агресію проти України, розгорається гучний скандал. Напруга між його 14-річною дочкою Аллою-Вікторією та молодою пасією артиста, 20-річною моделлю Валентиною Алексєєвою, досягла критичної точки, повідомляє російський Telegram-канал про шоу-бізнес.

За інформацією джерела з оточення артиста, спадкоємиця співака категорично відмовляється приймати юну модель у їхньому сімейному гнізді.

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Нова "муза" Кіркорова / скрін з відео

"У них вдома буває хто завгодно, і Алла-Вікторія до всіх ставиться з добротою. А проти нової красуні вона повстала. Поставила Філіпу ультиматум: якщо йому так сильно потрібно бачитися з Валентиною, то нехай робить це в той час, коли самої Алли-Вікторії вдома не буде. І попередила, що ні в яких спільних обідах та спільних посиденьках брати участь не збирається", - поділилося джерело.

Очевидним підтвердженням цього конфлікту стала й реакція Алли-Вікторії на появу Алексєєвої на меморіальному заході - відкритті пам’ятника на могилі батьків Кіркорова, де напруга між присутніми була помітна неозброєним оком.

Філіп Кіркоров із дочкою / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров познайомився з Валентиною Алексєєвою на конкурсі краси, де артист сидів у кріслі журі. Незабаром 59-річний співак почав відкрито називати володарку титулів "Міс Росія - 2024" та "Міс БРІКС - 2026" своєю новою музою, а на музичному фестивалі "Нова хвиля" артист і зовсім зі сцени зізнався 20-річній дівчині в коханні, присвятивши їй пісню "Луїза".

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Раніше "Главред" повідомляв, що співачку Камалію запідозрили у новому романі. Артистка вперше за довгий час з’явилася в компанії чоловіка, разом із яким провела відпочинок на узбережжі Іспанії. Шанувальники виконавиці активно обговорюють можливі зміни в її особистому житті.

Також 77-річна Алла Пугачова вперше відвідала Туреччину. У ролику Максима Галкіна співачка відверто зізналася, що за десятиліття гастролей жодного разу не була в цій країні, чим неабияк здивувала самого чоловіка. Примадонна здивувала фанатів квітучим виглядом і розкішним вбранням.

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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