Енріке Іглесіас поділився милим відео: читає реп з дочкою від Курнікової

Коротко:
- Що зробили батько і дочка
- Як виглядає малятко
Співак, виконавець хіта "Hero" Енріке Іглесіас, нагадав шанувальникам, чому він залишається однією з найулюбленіших постатей у латиноамериканській поп-культурі.
Цього разу в заголовках новин фігурує не хіт, що очолює чарти, а ніжний сімейний момент. Нещодавно співак поділився відео зі своєю дочкою Мері, яке швидко привернуло увагу в соціальних мережах, підкресливши більш м'яку і особисту сторону світової зірки. Відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Відомий тим, що тримає своє особисте життя подалі від уваги громадськості, Енріке Іглесіас здивував шанувальників, опублікувавши відверте відео з Мері, своєю п'ятирічною дочкою, третьою з чотирьох дітей від Анни Курнікової.
На відео батько і дочка насолоджуються часом, проведеним разом, у невимушеній обстановці, схожій на яхту, подібну до тих, які сім'я часто використовує, проводячи час на узбережжі Маямі.
Мері одягнена в синій гідрокостюм, а Енріке вибрав більш темні тони, доповнюючи свій образ кепкою і сонцезахисними окулярами. Невимушений одяг і обстановка відображають справжній сімейний момент, а не ретельно підготовлений пост знаменитості.
До слова, пост прокоментувала і сама зіркова мама. "Мої сонечка", - прокоментувала відео вона.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що російський очманілий актор-путініст, який останнім часом сильно вдався до релігії Дмитро Пєвцов сильно здав і постарів.
Раніше також у Суспільному прокоментували можливу співпрацю фіналістки Нацвідбору Євробачення 2026 року Valeriya Force з російським саундпродюсером.
Вас також може зацікавити:
- Енріке Іглесіас стане батьком вчетверте: хто народить йому дитину
- У повному складі: як зараз виглядають діти Іглесіаса і Курнікової
- Іглесіас і Курнікова стали батьками вчетверте і показали фото
Про особу: Енріке Іглесіас
Енріке Іглесіас - іспанський співак, автор пісень, музичний продюсер і актор. Лауреат Греммі та American Music Awards. За свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 золотими, а загальний обсяг продажів становить 100 млн платівок. Енріке — син співака Хуліо Іглесіаса і журналістки Ісабель Прейслер, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред