Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Енріке Іглесіас поділився милим відео: читає реп з дочкою від Курнікової

Олена Кюпелі
17 січня 2026, 19:33
95
Енріке Іглесіас показав на весь світ, яка у нього чудова родина.
Анна Курнікова та Енріке Іглесіас з дітьми
Анна Курнікова та Енріке Іглесіас з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/annakournikova, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Що зробили батько і дочка
  • Як виглядає малятко

Співак, виконавець хіта "Hero" Енріке Іглесіас, нагадав шанувальникам, чому він залишається однією з найулюбленіших постатей у латиноамериканській поп-культурі.

Цього разу в заголовках новин фігурує не хіт, що очолює чарти, а ніжний сімейний момент. Нещодавно співак поділився відео зі своєю дочкою Мері, яке швидко привернуло увагу в соціальних мережах, підкресливши більш м'яку і особисту сторону світової зірки. Відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.

відео дня
Енріке Іглесіас з донькою записали миле відео
Енріке Іглесіас з донькою записали миле відео / Скріншот Instagram/enriqueiglesias

Відомий тим, що тримає своє особисте життя подалі від уваги громадськості, Енріке Іглесіас здивував шанувальників, опублікувавши відверте відео з Мері, своєю п'ятирічною дочкою, третьою з чотирьох дітей від Анни Курнікової.

На відео батько і дочка насолоджуються часом, проведеним разом, у невимушеній обстановці, схожій на яхту, подібну до тих, які сім'я часто використовує, проводячи час на узбережжі Маямі.

Енріке Іглесіас з донькою
Енріке Іглесіас з донькою / Скріншот Instagram/enriqueiglesias

Мері одягнена в синій гідрокостюм, а Енріке вибрав більш темні тони, доповнюючи свій образ кепкою і сонцезахисними окулярами. Невимушений одяг і обстановка відображають справжній сімейний момент, а не ретельно підготовлений пост знаменитості.

До слова, пост прокоментувала і сама зіркова мама. "Мої сонечка", - прокоментувала відео вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що російський очманілий актор-путініст, який останнім часом сильно вдався до релігії Дмитро Пєвцов сильно здав і постарів.

Раніше також у Суспільному прокоментували можливу співпрацю фіналістки Нацвідбору Євробачення 2026 року Valeriya Force з російським саундпродюсером.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Енріке Іглесіас

Енріке Іглесіас - іспанський співак, автор пісень, музичний продюсер і актор. Лауреат Греммі та American Music Awards. За свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 золотими, а загальний обсяг продажів становить 100 млн платівок. Енріке — син співака Хуліо Іглесіаса і журналістки Ісабель Прейслер, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Енріке Іглесіас новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Правила комендантської години в Києві оновлені: названо головні зміни

Правила комендантської години в Києві оновлені: названо головні зміни

21:37Україна
Обмеження у всіх регіонах: як відключатимуть електроенергію 18 січня

Обмеження у всіх регіонах: як відключатимуть електроенергію 18 січня

20:34Україна
"На кону - глобальний мир": Трамп ввів мита проти Європи через Гренландію

"На кону - глобальний мир": Трамп ввів мита проти Європи через Гренландію

20:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Попереду доленосні зміни: яким знакам зодіаку судилося досягнути успіху

Попереду доленосні зміни: яким знакам зодіаку судилося досягнути успіху

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

Одного разу замало: водіїв закликали запускати двигун авто двічі взимку

Одного разу замало: водіїв закликали запускати двигун авто двічі взимку

Хто найдовше правив українськими землями: історик назвав справжнього рекордсмена

Хто найдовше правив українськими землями: історик назвав справжнього рекордсмена

Останні новини

21:11

"Тема закрита": Мілевський побився з екс-одноклубником по "Динамо" під час матчу

20:34

Обмеження у всіх регіонах: як відключатимуть електроенергію 18 січня

20:17

"На кону - глобальний мир": Трамп ввів мита проти Європи через Гренландію

19:34

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

19:33

Енріке Іглесіас поділився милим відео: читає реп з дочкою від КурніковоїВідео

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
19:31

Удар по місцю запуску Орєшніка: ЗМІ дізналися про потужну атаку дронів

19:10

Окупанти готують терор ще одного міста за допомогою fpv-дронівПогляд

19:03

В Італії затримали судно, яке перевозило метали з російського порту

18:44

У ГУР дізналися про плани ворога: Зеленський назвав цілі нових масових ударів РФ

Реклама
18:23

Еліти РФ почали домовлятися з США: Курносова оцінила можливість арешту Путіна

18:05

"Київ не зможе функціонувати": нардеп описав три сценарії української енергетики

17:30

Аварійна ситуація: у Києві десятки будинків без тепла, "блекаут" до 10 годин

17:13

Долари курсом на Москву - Тимошенко двічі потрапляла під валютний контроль

17:11

Суспільне відреагувало на скандал навколо фіналістки Нацвідбору та її зв'язків з РФ

16:49

Що українська делегація буде доводити команді Трампа в Маямі: Зеленський розповів

16:40

Путініст Пєвцов змарнів і перетворився на пенсіонера

16:20

РФ била по видобувному газовому обладнанню "Нафтогазу": деталі "прильотів"

16:20

Росія може вдарити по підстанціях АЕС України - в ГУР озвучили мету ворога

16:09

Чи відступлять морози з Полтави та області: синоптики дали прогноз

15:55

Послаблення комендантської години: які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним

Реклама
15:52

Гороскоп Таро на завтра, 18 січня: Ракам - дякувати, Терезам - крок вперед

15:44

Дістались аж до Криму: українські військові знищили ППО та склад БпЛА росіян

15:28

Заточка або правка: як правильно точити кухонні ножі в домашніх умовах

15:13

Чому 18 січня не можна вінчатися і хрестити дітей: яке церковне свято

15:12

Стануть дорогим задоволенням: наскільки в Україні подорожчають сигарети

14:52

Тернопільщину окутає справжня холоднеча: коли температура впаде до -20 градусів

14:47

Що застаріло в інтер'єрі: 10 деталей, які миттєво видають минуле десятиліттяВідео

14:38

Харків під масованим ракетним ударом: у місті лунає серія потужних вибухів

14:14

На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

13:38

Одного разу замало: водіїв закликали запускати двигун авто двічі взимку

13:12

"Досі без опалення": Зеленський віддав доручення щодо теплопостачання в Києві

13:01

Українці отримують тривожні листи про блекаут: у ЦПД пояснили, що відбувається

12:59

Млинці для схуднення: Аніта Луценко показала найпростіший рецептФото

12:45

Скорочення запасів ударило по цінах: який продукт вже дорожчає на очах

12:37

Попав у полон до десантників: окупант розкрив новий небезпечний план наступу РФ

12:33

Акваріум за фен-шуй: як привернути гроші та багатство в будинокФото

12:27

У 33 роки померла зірка Nickelodeon: сталося вночі

12:10

Не вранці: коли найкраще вмикати опалення, щоб заощадити гроші

11:49

"Путін готується до протистояння з НАТО": ексголова розвідки озвучив прогноз

11:16

В Україні почались аварійні відключення світла - де найскладніша ситуація

Реклама
11:03

В Україні перепишуть ціни на валюту: банкір сказав, що буде з доларом

10:45

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

10:28

Коли потрібно міняти зубну щітку: п'ять явних ознак

10:03

Потужна магнітна буря вдарила по Землі: скільки днів штормитиме

09:45

Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одеській області – що відомоФото

09:08

Невідомі дрони дібрались до Сочі та Туапсе: росіяни скаржились на вибухиВідео

09:07

Чому важливо провітрювати квартиру взимку: як відкрити вікна і не замерзнути

09:00

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуВідео

08:56

У Трампа хочуть створити "Раду миру" для України - названо її головну функцію

08:10

"Острів" Придністровʼя: як Путін отримає проблеми через референдум у МолдовіПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти