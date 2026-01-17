Енріке Іглесіас поділився милим відео: читає реп з дочкою від Курнікової

Енріке Іглесіас показав на весь світ, яка у нього чудова родина.

https://glavred.net/starnews/enrike-iglesias-podelilsya-milym-video-chitaet-rep-s-dochkoy-ot-kurnikovoy-10733192.html Посилання скопійоване

Анна Курнікова та Енріке Іглесіас з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/annakournikova, ua.depositphotos.com

Коротко:

Що зробили батько і дочка

Як виглядає малятко

Співак, виконавець хіта "Hero" Енріке Іглесіас, нагадав шанувальникам, чому він залишається однією з найулюбленіших постатей у латиноамериканській поп-культурі.

Цього разу в заголовках новин фігурує не хіт, що очолює чарти, а ніжний сімейний момент. Нещодавно співак поділився відео зі своєю дочкою Мері, яке швидко привернуло увагу в соціальних мережах, підкресливши більш м'яку і особисту сторону світової зірки. Відео він поділився на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Енріке Іглесіас з донькою записали миле відео / Скріншот Instagram/enriqueiglesias

Відомий тим, що тримає своє особисте життя подалі від уваги громадськості, Енріке Іглесіас здивував шанувальників, опублікувавши відверте відео з Мері, своєю п'ятирічною дочкою, третьою з чотирьох дітей від Анни Курнікової.

На відео батько і дочка насолоджуються часом, проведеним разом, у невимушеній обстановці, схожій на яхту, подібну до тих, які сім'я часто використовує, проводячи час на узбережжі Маямі.

Енріке Іглесіас з донькою / Скріншот Instagram/enriqueiglesias

Мері одягнена в синій гідрокостюм, а Енріке вибрав більш темні тони, доповнюючи свій образ кепкою і сонцезахисними окулярами. Невимушений одяг і обстановка відображають справжній сімейний момент, а не ретельно підготовлений пост знаменитості.

До слова, пост прокоментувала і сама зіркова мама. "Мої сонечка", - прокоментувала відео вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що російський очманілий актор-путініст, який останнім часом сильно вдався до релігії Дмитро Пєвцов сильно здав і постарів.

Раніше також у Суспільному прокоментували можливу співпрацю фіналістки Нацвідбору Євробачення 2026 року Valeriya Force з російським саундпродюсером.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Енріке Іглесіас Енріке Іглесіас - іспанський співак, автор пісень, музичний продюсер і актор. Лауреат Греммі та American Music Awards. За свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 золотими, а загальний обсяг продажів становить 100 млн платівок. Енріке — син співака Хуліо Іглесіаса і журналістки Ісабель Прейслер, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред