Шатунов не хотів кремації: експродюсер "Ласкового мая" піддав пари в скандал зі смертю співака

Юрій Шатунов та Андрій Разін / колаж УНІАН

Колишній учасник і продюсер радянської попгрупи "Ласковый май" Андрій Разін стверджує, що колишнього соліста колективу Юрія Шатунова буквально довело до загибелі оточення. А швидкий процес кремації співака був організований для того, щоб приховати цей факт. Про це Разін заявив у коментарі місцевому порталу "Стархіт".

"Юра був православною, віруючою людиною. Він завжди носив хрестик, тому ми з ним і провели обряд хрещення його першої дитини в місті Сочі, куди він приїхав спеціально для цього зі своєю дружиною, Шатунов ніколи не хотів, щоб його кремували після смерті. Раніше представники Шатунова заявляли про бажання його сім'ї розвіяти прах над озером. Але за німецькими законами зробити це можна тільки над морем або на спеціально відведеному місці в Лісопарку. Вони спалили Юру, Світлана забрала його прах, але що з цим прахом буде далі, ніхто не знає. Виходить, що його похорон був постановкою, а праху музиканта в Росії немає", — сказав продюсер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що попспівак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту (за іншими відомостями - від гострої серцевої недостатності).

У 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.

Пізніше концертний директор співака Аркадій Кудряшов розповів про його останніх години перед смертю.

"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко. Зараз ми їдемо в морг. Сім'я Юри прилітає найближчим часом", - сказав чоловік.

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