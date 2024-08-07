Кияни проклянуть: зірка "Кухні" розповіла про неприємний інцидент на дорозі

Катерина Кузнєцова розповіла, що з нею сталося на мосту Патона в Києві.

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Катя Кузнєцова відзначає річницю зі своїм хлопцем / Колаж Главред, фото Instagram/katykino

Українська актриса, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею на дорозі.

Як написала артистка в Instagram, вона їхала на акторські проби, але майже доїхавши до місця призначення вона почула дивні звуки всередині автомобіля. Після роботи вона попросила знайомого оглянути машину, але він нічого не знайшов. Зрештою, машина все ж зламалася на мосту в Києві. Мотор заглох і актрисі довелося викликати евакуатор.

Кузнєцова також похвалила себе за те, що в такий "нервовий" момент вона змогла зберегти самовладання і навіть не матюкалася.

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Чим прославилася Катерина Кузнєцова Катерина Кузнєцова - українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко. Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.

"Я збиралася на проби. Їду. Раптом я чую дивні звуки. І мене дивує мій спокій. І думаю, що не ризикуватиму, зупиняю машину на парковці, поїхала на проби. Я замовляю таксі і в таксиста прошу подивитися глушники, акумулятор або колодки. І я показую йому машину: все їде, всі показники в нормі. Думаю, дивно. Думаю, що якщо заглохну на мосту, то мене прокляне вся київська еліта за кермом. Вирішила знайти в чому справа. Заїхала на СТО, але хлопці не змогли подивитися. Я поїхала далі і просто заглохла на самому початку мосту Патона. А далі евакуатор. Я собі вдячна, що була стриманою і не матюкалася", - похвалилася артистка.

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Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова показала, як займається баре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту. "І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - каже вона.

Раніше Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим Славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодна. І ми часто сваримося з цього приводу", - каже актриса Кузнєцова.

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