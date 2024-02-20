Катя Кузнєцова показала точену фігурку

Дочка легендарного футболіста і зірки київського "Динамо" Олега Кузнєцова, актриса Катерина Кузнєцова, яка після початку повномасштабної війни розірвала всі зв'язки з країною-агресором РФ, показала чудово струнку фігуру, а також заняття, завдяки якому, вона так виглядає.
На своїй сторінці в Instagram, вона показала, як займається Барре. За словами Кузнєцової, головне знайти свій вид спорту.
"І все буде круто! Буде мотивація, тренування в задоволення і крутий результат", - говорить вона.
Нагадаємо, раніше Катя Кузнєцова розповіла про стосунки зі своїм хлопцем. Своєю історією актриса поділилася з ведучим славою Дьоміним. Дьомін розпитав Кузнєцову, що вона думає з приводу фрази "хороших росіян не існує". "Згодний. І ми часто сваримося з цього приводу", - говорить актриса Кузнєцова.
Раніше також Катя Кузнєцова, яка багато років працювала і знімалася в кіно в Росії, розповіла про те, як живе під час війни і що думає про деяких своїх колег. Зокрема, вона рознесла Дмитра Нагієва.
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