Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Ах, какая женщина": гурт Фрістайл заспівав легендарний хіт українською мовою

Олена Кюпелі
3 вересня 2025, 14:04
215
Виявляється учасники багатьох музичних концертів у РФ - гурт "Фрістайл" - українці та патріоти своєї країни.

Гурт
Гурт "Фрістайл" засудив вторгнення Рф в Україну / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Як звучить "Ах, какая женщина" українською
  • Як гурт ставиться до виступів у Росії

Мало хто знає, що легендарний хіт, який є завсідником ресторанів і караоке, а в 90-ті без нього не обходився жоден концерт у терористичній Росії "Ах, какая женщина", виконав український гурт із Полтави.

відео дня

Виявляється, що гурт утворився ще 1988 року. У середині 1990-х років пісня "Ах, какая женщина!" стала візитною карткою "Фрістайлу". З цією піснею гурт став Лауреатом телевізійного Фестивалю "Песня-1996", а пізніше виступав на багатьох концертах у РФ.

Ще один хіт, який належить авторству гурту, називається "Больно, мне больно". Музиканти записали пісню разом із тепер уже путіністом Вадимом Казаченком.

Після 24 лютого 2022 року гурт "Фрістайл" виклав у мережу відеозвернення, в якому він засудив російське вторгнення в Україну і в кінець нецензурно вилаявся на адресу росіян.

Пізніше гурт припинив гастрольну діяльність у Росії і тепер виконує свої пісні винятково українською мовою - легендарні хіти отримали авторський переклад, а нові складають українською Сергій Кузнєцов і полтавська поетеса Тетяна Шершова.

Також українською зазвучав і легендарний хіт гурту "Ах, какая женщина". Тепер він називається "Ось яка паняночка" і звучить ще краще за свою російську версію.

А ось колишній соліст Вадим Казаченко, який підтримав вторгнення, розкритикував нинішніх учасників гурту за відеозвернення, назвавши їх "зрадниками Батьківщини".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Dibrova розповів, що думає про Олега Винника, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні.

А також Наталка Денисенко розповіла про своє особисте життя після розлучення з військовослужбовцем Андрієм Фединчиком. Наталка зазначила, що поки не знайшла свого коханого і не знає, як вона може налагодити особисте життя, адже дуже зайнята.

Вас також може зацікавити:

Про гурт: Фрістайл

Фрістайл - радянський та український музичний гурт із Полтави, що утворився в листопаді 1988 року. Керівник, композитор і продюсер гурту - Анатолій Розанов. У перші роки фронтменом гурту був Вадим Казаченко, але 1992 року він покинув колектив, розпочавши сольну музичну діяльність.

Гурт був дуже популярним у РФ і виступав на багатьох концертах і музичних фестивалях.

Після 24 лютого 2022 року гурт "Фрістайл" виклав у мережу відеозвернення, у якому він засудив російське вторгнення в Україну. Пізніше він припинив гастрольну діяльність у Росії та відповідно до українських законів виконує свої пісні винятково українською мовою - легендарні хіти отримали авторський переклад, а нові складають українською Сергій Кузнєцов і полтавська поетеса Тетяна Шершова. 3 квітня колишній соліст Вадим Казаченко, який підтримав вторгнення, розкритикував нинішніх учасників гурту за відеозвернення, назвавши їх "зрадниками Батьківщини".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

15:25Фронт
Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

13:32Україна
Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:50Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

Останні новини

15:28

Скандал в сім'ї Путіна: ЗМІ оприлюднили таємницю особистого життя диктатора

15:25

Успіх на Донеччині: ЗСУ вдалося знищити позиції та відкинути росіян, деталі

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 вересня: Овнам - відпустити, щоб отримати, Раку - мудрість

14:42

Як вивести мох на бруківці: простий засіб із кухні врятує ваш двір

14:38

Національний відбір на Євробачення-2026: стартував прийом заявок на конкурс

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
14:35

Стануть справжньою проблемою: які номерні знаки авто водіям варто змінити

14:08

У чому чоловіки найбільше бояться зізнатися дружинам: психологи назвали 11 речей

14:08

Талони на бензин лише початок: удари ЗСУ стануть катастрофою для росіян

14:04

"Ах, какая женщина": гурт Фрістайл заспівав легендарний хіт українською мовоюВідео

Реклама
13:32

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

13:13

Підозри "кіберу" СБУ від НАБУ – продовження атак на людей та структури, які борються з ворогом, – експерт

13:09

Від "смішної" ціни округлюються очі: в Україні впав у ціні важливий продукт

13:05

Повернення старих трендів і зухвалі акценти: фешн-гуру назвали наймодніше взуття 2025 року

12:46

Їстівний та дуже корисний: в Україні росте рідкісний деревний грибВідео

12:46

"Змову проти США ніхто не влаштовував": у Кремлі зухвало відповіли Трампу

12:41

США можуть переконати Китай підтримати заморозку війни в Україні - аналітик

12:36

Дивом вцілів: страшне падіння відомого українського співака шокувало мережуВідео

12:27

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

12:26

Чому кіт краде їжу зі столу: така поведінка може бути небезпечною ознакою

11:50

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Реклама
11:48

Як відмовитися від подарунка і не мати грубого вигляду: правила етикету

11:47

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:41

Українцям почали приходити платіжки за газ на понад 60 000 гривень: яка причина

11:09

Путініст Михайло Єфремов розлучився: несподівана причина краху шлюбу

11:00

Китайський гороскоп на завтра 4 серпня: Коням - проблеми, Козлам - труднощі

10:56

Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атакиФото

10:48

Спилювати не варто: як омолодити стару яблунюВідео

10:43

США та Росія узгоджують нову зустріч Трампа з Путіним: чого хоче Кремль

10:33

"Відповів на дипломатію ляпасом": як Путін образив Меланію Трамп - WPФото

10:21

Орбан втратить мільярди євро: ЄС готується покарати Угорщину через Україну

10:07

Перейшла на іншу мову: чим Каменських займається у США насправді

09:52

Сім знаків зодіаку, які найчастіше стикаються з грошовими проблемами

09:20

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

09:17

Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

09:14

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

09:09

Реанімація Януковича: як Путін відчайдушно намагається знайти вихідПогляд

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 вересня (оновлюється)

08:30

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:59

Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змовиФото

Реклама
07:02

Уламки дрона впали між багатоповерхівками: що відомо про атаку РФ на Київщину

06:29

Атака РФ на Кіровоградщину: постраждали 5 осіб, частина жителів без світлаФото

06:05

Сі чудово засвоює уроки російської безсоромностіПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 5 відмінностей на картинці з дітьми на пляжі за 53 с

05:22

Жир і нагар зникнуть за лічені хвилини: хитрий спосіб очищення духовки від бруду

04:44

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

04:09

Смішні, дивні й загадкові: яке найрідкісніше прізвище в УкраїніВідео

03:30

Які породи собак не слід заводити новачкам: найпроблемніші варіантиВідео

02:27

Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

01:30

Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти