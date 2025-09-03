"Ах, какая женщина": гурт Фрістайл заспівав легендарний хіт українською мовою

Коротко:
- Як звучить "Ах, какая женщина" українською
- Як гурт ставиться до виступів у Росії
Мало хто знає, що легендарний хіт, який є завсідником ресторанів і караоке, а в 90-ті без нього не обходився жоден концерт у терористичній Росії "Ах, какая женщина", виконав український гурт із Полтави.
Виявляється, що гурт утворився ще 1988 року. У середині 1990-х років пісня "Ах, какая женщина!" стала візитною карткою "Фрістайлу". З цією піснею гурт став Лауреатом телевізійного Фестивалю "Песня-1996", а пізніше виступав на багатьох концертах у РФ.
Ще один хіт, який належить авторству гурту, називається "Больно, мне больно". Музиканти записали пісню разом із тепер уже путіністом Вадимом Казаченком.
Після 24 лютого 2022 року гурт "Фрістайл" виклав у мережу відеозвернення, в якому він засудив російське вторгнення в Україну і в кінець нецензурно вилаявся на адресу росіян.
Пізніше гурт припинив гастрольну діяльність у Росії і тепер виконує свої пісні винятково українською мовою - легендарні хіти отримали авторський переклад, а нові складають українською Сергій Кузнєцов і полтавська поетеса Тетяна Шершова.
Також українською зазвучав і легендарний хіт гурту "Ах, какая женщина". Тепер він називається "Ось яка паняночка" і звучить ще краще за свою російську версію.
А ось колишній соліст Вадим Казаченко, який підтримав вторгнення, розкритикував нинішніх учасників гурту за відеозвернення, назвавши їх "зрадниками Батьківщини".
Про гурт: Фрістайл
Фрістайл - радянський та український музичний гурт із Полтави, що утворився в листопаді 1988 року. Керівник, композитор і продюсер гурту - Анатолій Розанов. У перші роки фронтменом гурту був Вадим Казаченко, але 1992 року він покинув колектив, розпочавши сольну музичну діяльність.
Гурт був дуже популярним у РФ і виступав на багатьох концертах і музичних фестивалях.
Після 24 лютого 2022 року гурт "Фрістайл" виклав у мережу відеозвернення, у якому він засудив російське вторгнення в Україну. Пізніше він припинив гастрольну діяльність у Росії та відповідно до українських законів виконує свої пісні винятково українською мовою - легендарні хіти отримали авторський переклад, а нові складають українською Сергій Кузнєцов і полтавська поетеса Тетяна Шершова. 3 квітня колишній соліст Вадим Казаченко, який підтримав вторгнення, розкритикував нинішніх учасників гурту за відеозвернення, назвавши їх "зрадниками Батьківщини".
