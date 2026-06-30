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Популярна українська актриса стала мамою і показала дитину

Олена Кюпелі
30 червня 2026, 15:16
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Клавдія Дрозд стала мамою у 28 років і до останнього тримала свою вагітність у таємниці.
Клавдія Дрозд вперше стала мамою
Клавдія Дрозд вперше стала мамою / Колаж Главред, фото Instagram/namedklavdiia
  • Коротко:
  • Кого народила українська актриса
  • Що про неї відомо

Відома українська актриса Клавдія Дрозд, яка знімалася у багатьох українських мелодрамах, стала мамою.

Про це актриса повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Українська актриса стала мамою
Українська актриса стала мамою / Фото Instagram/namedklavdiia

Актриса тримала свою вагітність у таємниці. Більше того, вона поділилася кумедним відео, на якому вагітна підстрибує, і в неї на руках з’являється малюк.

відео дня
Українська актриса стала мамою
Українська актриса стала мамою / Фото Instagram/namedklavdiia

"От би й у житті так само швидко. Але все так і було за допомогою помічників, про яких я обов’язково розповім згодом, бо назвати їх "професіоналами" - це заниження, для мене вони - боги. 40 тижнів і 2 дні, і якихось 4 години - і ми зустрілися", - написала вона з приводу пологів.

Клавдія Дрозд тримала цю важливу подію в таємниці
Клавдія Дрозд тримала важливу подію в таємниці / Фото Instagram/namedklavdiia

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Про особу: Клавдія Дрозд

Клавдія Дрозд - популярна українська актриса, талановита й перспективна. Народилася в Києві в 1997 році в акторській родині. Найбільшу популярність здобула після зйомок у серіалі "Райське місце", де зіграла головну героїню.

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