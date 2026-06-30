Популярна українська актриса стала мамою і показала дитину

- Коротко:
- Кого народила українська актриса
- Що про неї відомо
Відома українська актриса Клавдія Дрозд, яка знімалася у багатьох українських мелодрамах, стала мамою.
Про це актриса повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Актриса тримала свою вагітність у таємниці. Більше того, вона поділилася кумедним відео, на якому вагітна підстрибує, і в неї на руках з’являється малюк.
"От би й у житті так само швидко. Але все так і було за допомогою помічників, про яких я обов’язково розповім згодом, бо назвати їх "професіоналами" - це заниження, для мене вони - боги. 40 тижнів і 2 дні, і якихось 4 години - і ми зустрілися", - написала вона з приводу пологів.
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Про особу: Клавдія Дрозд
Клавдія Дрозд - популярна українська актриса, талановита й перспективна. Народилася в Києві в 1997 році в акторській родині. Найбільшу популярність здобула після зйомок у серіалі "Райське місце", де зіграла головну героїню.
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