Окупанти атакували у Чорному морі два судна; капітан одного з них загинув

В результаті чергової атаки на цивільне судно під прапором Танзанії загинула одна людина.

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Окупанти атакували у Чорному морі два судна / колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

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Ворог продовжує атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря

Екіпаж у складі 11 осіб евакуйовано на берег

Окупанти атакували два торгові судна під прапорами Танзанії та Ліберії, капітан одного з суден загинув. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, а також Адміністрація морських портів України.

"Ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торгові судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії", - написав Кіпер у Telegram. відео дня

В результаті атаки загинув капітан одного з суден. Екіпаж у складі 11 осіб евакуйовано на берег, троє з них постраждали.

"П'яту добу поспіль Росія не припиняє терор проти портової інфраструктури Великої Одеси та цивільного судноплавства. Днем і вночі ворог завдає ударів балістичними ракетами та безпілотниками, цілеспрямовано атакуючи порти, цивільні судна та людей, які забезпечують роботу морської галузі", - зазначили в АМПУ.

У результаті чергової атаки на цивільне судно під прапором Танзанії загинула ще одна людина. Таким чином, з початку цієї хвилі російських атак жертвами терору вже стали дев’ять осіб, зазначили в морській адміністрації.

Атаки РФ на морські судна

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 червня російські дрони атакували два цивільні судна в Чорному морі. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У ніч на 18 травня російські окупаційні війська за допомогою дрона атакували торгове судно під прапором Китаю. Це сталося в територіальних водах України.

12 січня російський безпілотник влучив у танкер під прапором Панами, який перебував у зоні очікування та готувався зайти в порт для завантаження рослинної олії.

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Про особу: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980 року, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Почав свою кар’єру в органах прокуратури у 2001 році. Згодом обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер потрапив під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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