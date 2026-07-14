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Що допоможе Україні виграти вирішальну фазу війни: у NYT розкрили головну умову

Олексій Тесля
14 липня 2026, 21:12
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Українці продемонстрували надзвичайну винахідливість у пристосуванні до нових форм ведення війни.
ЗСУ, Фронт, Війна
ЗСУ успішно стримують наступ РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Битва в небі ведеться не за територію: це виснажлива дуель
  • Україна дедалі частіше завдає ударів по ВПК у глибині РФ

Після того як темпи просування російських військ на землі суттєво знизилися, а захоплення нових територій супроводжується значними втратами особового складу, центр військового протистояння змістився у повітряний простір.

Як пише The New York Times, боротьба в повітрі сьогодні має набагато більше значення, ніж безпосередній контроль над територією.

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"Битва в небі ведеться не за територію: це виснажлива дуель на виснаження, руйнування та смерть, покликана підірвати здатність і волю супротивника до продовження бою", - йдеться в публікації.

Автор нагадав про недавнє інтерв’ю президента України Володимира Зеленського, в якому той наголосив, що визначальним фактором зараз є не площа контрольованих територій, а здатність країни ефективно відбивати російські ракетні атаки. На думку Шмеманна, саме ракети-перехоплювачі стали для України тим ресурсом, який відіграє таку ж критично важливу роль, яку раніше відігравали артилерійські боєприпаси.

Незважаючи на те, що фінансування закупівель озброєння забезпечується в рамках пакету військової допомоги НАТО обсягом близько 80 млрд доларів, поставки засобів протиповітряної оборони залишаються обмеженими. Україна змушена конкурувати за ракети для комплексів Patriot не тільки з американськими військовими, а й з іншими закордонними замовниками.

Зазначається, що щорічний випуск таких ракет становить приблизно 600 одиниць. При цьому, за його даними, під час активної фази конфлікту з Іраном Сполучені Штати всього за 39 днів використали близько половини свого запасу, який налічував 2330 ракет Patriot. На цьому тлі, пише автор, навіть весь річний обсяг виробництва не здатний повністю покрити українські потреби, особливо з огляду на те, що Росія щомісяця застосовує близько 60 балістичних ракет "Іскандер".

Що допоможе Україні виграти вирішальну фазу війни: у NYT розкрили головну умову
/ Главред

При цьому оглядач не вважає ситуацію безвихідною.

"Це не означає, що Україна приречена. Зовсім навпаки. Українці продемонстрували чудову винахідливість у пристосуванні до нових форм ведення війни, насамперед у розробці складних, недорогих і смертоносних безпілотників. Дотримуючись старого принципу "стріляй у лучника, а не в стрілу", Україна дедалі частіше завдає ударів по військово-промислових об’єктах у глибині Росії з істотним ефектом, про що свідчить нещодавня заборона Росії на експорт дизельного палива", - пише він.

На думку автора, Україна демонструє перевагу в так званій "адаптаційній війні", швидше пристосовуючись до мінливих умов бойових дій. Водночас він вважає, що російське керівництво продовжує робити ставку на масовані ракетні та артилерійські удари.

Додається, що можлива передача ліцензії на виробництво ракет для Patriot всередині України могла б стати важливим політичним і військовим сигналом для Москви, що свідчить про довгострокову підтримку Києва з боку союзників.

Трамп підтримав ідею переговорів між Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу українського лідера Володимира Зеленського щодо проведення прямої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Американський президент заявив, що вважає такий формат переговорів позитивним кроком. На його думку, особистий діалог між керівниками двох держав здатний сприяти пошуку дипломатичних рішень і може стати важливим елементом у процесі врегулювання російсько-українського конфлікту.

Раніше було оприлюднено сценарій візиту представників Трампа до України. Вашингтону потрібна свіжа інформація про позицію диктатора Володимира Путіна, вважає Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп розчарований у Путіні й не виключає відмови від "духу Анкоріджа". Дональд Трамп висловив невдоволення діями Володимира Путіна, повідомляють джерела.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський терміново звернувся до Трампа після масованого удару РФ. Україна вже тривалий час веде переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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