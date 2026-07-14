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Еліксир молодості існує: 76-річна Віра Вонг вразила своїм зовнішнім виглядом

Олена Кюпелі
14 липня 2026, 22:38
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Популярна дизайнерка у свої 76 років виглядає набагато молодшою за свій вік.
Вера Вонг
Віра Вонг знову здивувала / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як зараз виглядає Вера Вонг
  • Чим вона здивувала шанувальників

Американська дизайнерка Вера Вонг не втомлюється дивувати своїх шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Так, у соціальній мережі Theads обговорюють останній вихід у світ знаменитості, а також те, як молодо й стильно вона виглядала.

відео дня

Користувачі жартома пишуть, що Вонг, напевно, вживає секретний еліксир молодості.

Вера Вонг здивувала своїм зовнішнім виглядом
Вера Вонг здивувала своїм зовнішнім виглядом / Скріншот відео

Вона з'явилася в перламутровій спідниці максі та короткому топі, який підкреслив її плоский живіт.

Вера Вонг здивувала своїм зовнішнім виглядом
Вера Вонг здивувала своїм зовнішнім виглядом / Скріншот відео

Вера Вонг не вперше дивує. Так, нещодавно на червону доріжку премії BAFTA-2026 у Лондоні модельєрка вийшла в білосніжній сукні власного бренду та чорному болеро. Тоді вона змінила образ і з’явилася в новому амплуа - платинової блондинки.

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Про особу: Віра Вонг

Вера Вонг - американська модельєрка та колишня фігуристка. Стала відомою завдяки унікальним дизайнам весільних суконь. Наряди від Вери Вонг дуже популярні серед світових знаменитостей.

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