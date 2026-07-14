Еліксир молодості існує: 76-річна Віра Вонг вразила своїм зовнішнім виглядом

Коротко:
- Як зараз виглядає Вера Вонг
- Чим вона здивувала шанувальників
Американська дизайнерка Вера Вонг не втомлюється дивувати своїх шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
Так, у соціальній мережі Theads обговорюють останній вихід у світ знаменитості, а також те, як молодо й стильно вона виглядала.
Користувачі жартома пишуть, що Вонг, напевно, вживає секретний еліксир молодості.
Вона з'явилася в перламутровій спідниці максі та короткому топі, який підкреслив її плоский живіт.
Вера Вонг не вперше дивує. Так, нещодавно на червону доріжку премії BAFTA-2026 у Лондоні модельєрка вийшла в білосніжній сукні власного бренду та чорному болеро. Тоді вона змінила образ і з’явилася в новому амплуа - платинової блондинки.
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Про особу: Віра Вонг
Вера Вонг - американська модельєрка та колишня фігуристка. Стала відомою завдяки унікальним дизайнам весільних суконь. Наряди від Вери Вонг дуже популярні серед світових знаменитостей.
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