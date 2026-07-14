Що стане першим етапом завершення війни: названа головна ціль Путіна щодо України

Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому медіа назвав головні умови для перемир'я.

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Що стане першим етапом завершення війни і яка зараз головна ціль Путіна / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи можливе перемир'я між Україною та Росією цього року

Який має бути перший крок до завершення війни

Яку ставку зробила Україна у війні

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV заявив, що Київ уже не вважає танки головним пріоритетом у війні, натомість робить ставку на розвиток власного виробництва дронів, ракет та створення потужної системи протиракетної оборони. Також глава держави наголосив, що першим кроком до завершення війни має стати реальне перемир'я, але Росія наразі не демонструє готовності його дотримуватися.

Главред з'ясував, що заявив Зеленський про війну, перемир'я та протиракетну оборону.

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Чи можливе перемир'я між Україною та Росією цього року - який має бути перший крок до завершення війни

Президент заявив, що Україна зацікавлена у завершенні війни, а найреалістичнішим першим етапом він вважає досягнення повного припинення вогню. Водночас він визнав, що реалізувати це надзвичайно складно через велику кількість міжнародних гравців, які впливають на процес переговорів.

Зеленський підкреслив, що Київ готовий працювати над досягненням перемир'я, однак ключова проблема полягає в небажанні Росії виконувати власні заяви про мир.

"Нам потрібно, щоб війна закінчилася. Першим кроком може бути перемир'я. Це цілком можливо. Але це дуже складно, бо є багато сторін. Нам потрібне перемир'я, але є сторона - Росія, яка цього не хоче", - сказав Зеленський.

Президент також пояснив, що навіть після досягнення припинення вогню його ще необхідно буде втримати, адже справжній мир можливий лише за наявності дієвих гарантій безпеки.

"Перемир'я - це не просто слова. Це дуже конкретний крок. Якщо його буде досягнуто, його потрібно зберегти, а потім перетворити на справжній мир, побудований на гарантіях безпеки", - наголосив глава держави.

Чому Путін не може зупинити війну проти України

Президент заявив, що російський лідер Володимир Путін продовжує брехати щодо своїх намірів, адже йому необхідно продемонструвати власному суспільству хоча б якусь "перемогу". На думку Зеленського, Кремль уже усвідомив, що повністю окупувати Україну не зможе, однак не готовий визнати це публічно.

Глава держави зазначив, що російське керівництво саме створило атмосферу радикалізації всередині країни, тому тепер змушене шукати нові військові цілі. Він попередив, що саме це робить Путіна ще небезпечнішим.

"Путін бреше, коли говорить про цю війну і про перемир'я, бо йому потрібна перемога. Для нього перемога - це окупація України. Але він уже зрозумів, що не може цього зробити", - заявив Зеленський.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Президент також висловив переконання, що у разі невдачі в Україні Кремль може спробувати розпочати нову агресію проти інших держав, щоб зберегти образ сили всередині Росії.

"Він може сказати, що досяг своїх цілей, заморозити лінію фронту, а потім спробувати окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати. Саме тому ми маємо насамперед домогтися перемир'я", - наголосив глава держави.

Президент оцінив ситуацію на фронті та пояснив, чому Росія втратила ініціативу

Під час розмови Зеленський зазначив, що Росія продовжує масовані удари по українських містах, зокрема регулярно атакує Київ балістичними ракетами. Водночас, за його словами, попри окремі просування окупантів на окремих напрямках, стратегічна ситуація вже не є такою, як раніше.

Президент розповів, що напередодні детально аналізував ситуацію разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, російські війська змогли просунутися лише повільно, після чого українські сили стабілізували ситуацію, хоча ціною значних втрат і важких боїв.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

"Вони знають, що роблять, вони втратили ініціативу на полі бою. Вони не програли війну, але втратили ініціативу. Вони втратили 150 тисяч людей на ділянці 50 кілометрів. Ось що таке справжня війна. Ці удари, ці балістичні ракети, які використовує Путін, - це для того, щоб продемонструвати, що він веде свою війну", - заявив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що Україна заплатила дуже високу ціну за можливість стримати російський наступ. Він назвав українське військо одним із найсильніших у світі, однак визнав, що воно воює в надзвичайно складних умовах постійного дефіциту ресурсів.

"Зараз ми маємо одну з найсильніших армій у світі, але вона стикається з найважчими умовами. Нам потрібні броньовані машини, дрони, танки, артилерія, засоби РЕБ, радари. Це все - їжа для оборони", - зазначив президент.

Зеленський пояснив, чому танки перестали бути головним пріоритетом України

Президент наголосив, що на початку повномасштабної війни Україна була змушена буквально боротися за кожен танк, бронетехніку та артилерійські системи від партнерів. За його словами, тоді країна гостро потребувала будь-якого важкого озброєння, однак за роки війни ситуація суттєво змінилася, а українська оборонна стратегія еволюціонувала відповідно до нових викликів.

"Ми боролися за те, щоб отримати "Абрамси", безліч різних танків із Німеччини, США, Франції. Ми боролися за них у перший рік війни, але сьогодні вже п'ятий рік цієї війни. Це занадто довга війна. Ми вже не говоримо про танки, ми зосереджуємося на безпеці нашого повітряного простору", - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що сьогодні головною проблемою є не кількість бронетехніки, а здатність ефективно захищати українське небо від постійних російських атак. За його словами, не менш важливим завданням залишається можливість ураження російських систем управління повітряним простором, адже лише тоді Кремль відчує реальні наслідки війни на власній території.

"Як ми можемо захистити наше небо? Як ми можемо також знищити системи контролю російського повітряного простору? Інакше вони не зрозуміють, що означає мати війну у себе вдома. Люди цього не відчувають", - наголосив президент.

Україна зробила ставку на дрони та власне виробництво зброї

Зеленський повідомив, що українська оборонна промисловість сьогодні вже здатна самостійно виробляти значну частину необхідного озброєння. За його словами, країна освоїла виробництво бронетехніки, артилерії, боєприпасів і безпілотників, однак через фінансові обмеження доводиться жорстко визначати пріоритети.

Президент пояснив, що Україна свідомо скорочує виробництво окремих видів озброєння, якщо ці кошти можуть бути ефективніше використані для розвитку безпілотних технологій та далекобійних систем.

"Сьогодні танки вже не є пріоритетом. Ми не будемо платити за те, щоб їх отримати. Україна може виробляти бронетехніку. Ми все виробляємо самі - дрони, артилерію, бронетехніку, 155-мм гармату", - сказав Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що сьогодні країна дедалі активніше переходить до виробництва озброєння великої дальності, оскільки саме воно відповідає сучасному характеру війни. Він також підкреслив, що вся українська військова доктрина залишається оборонною.

"Ми вирішили скоротити виробництво 155-мм гармати, бо це коштує грошей. Сьогодні, обираючи між дроном і гарматою, ми обираємо дрон та переходимо до зброї більшої дальності. Наша доктрина полягає в тому, щоб захищатися, а не займати територію", - наголосив президент.

Як Україна планує захищати небо від балістичних ракет Росії

Окрему частину інтерв'ю президент присвятив сучасній ракетній загрозі. Він заявив, що розвиток технологій повністю змінив характер війни, адже сьогодні географічні відстані вже не гарантують безпеки жодній державі.

За словами Зеленського, Росія вже має ракети великої дальності та поступово нарощує свій потенціал, що створює пряму загрозу для всієї Європи. Саме тому український досвід має стати основою для створення спільної європейської системи протиракетної оборони.

"Проблема сучасної війни полягає в тому, що відстані більше не мають значення. Дрони, крилаті й балістичні ракети вже мають дальність від тисячі до трьох тисяч кілометрів. Росія має дуже потужні балістичні ракети й може незабаром запускати їх на п'ять тисяч кілометрів", - заявив Зеленський.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Президент також повідомив, що Україна активно працює над власними балістичними ракетами. Він зазначив, що певні результати вже є, хоча більшість деталей поки що не розголошується через проведення випробувань.

"Але пріоритетом є оборона. Саме тому ми працюємо над протиракетними системами та системами ППО. Ми вже маємо хороші результати щодо власних балістичних ракет, хоча зараз вони проходять випробування", - сказав глава держави.

Зеленський анонсував спільний антибалістичний проєкт України та восьми європейських держав

Президент повідомив, що Україна вже реалізує масштабний міжнародний проєкт зі створення нової системи протиракетної оборони разом із низкою європейських партнерів. За його словами, йдеться не лише про українську безпеку, а про захист усього європейського континенту.

Який спільний протиракетний проєкт створюють Україна та партнери

Він пояснив, що майбутня система повинна об'єднати виробничі можливості різних держав - від створення радарів до виготовлення ракет-перехоплювачів. Україна при цьому готова забезпечити власну ракетну складову.

"У нас є проєкт, що реалізується зараз, - протиракетний проєкт. Ми поділимося ним із нашими партнерами, бо йдеться про нашу оборону. Це не просто бізнес. Це питання безпеки", - заявив Зеленський.

За словами президента, до співпраці вже долучаються Франція, Швеція, Данія, Італія, Норвегія та інші країни. Він образно назвав цей механізм "антибалістичним Lego", де кожна держава вироблятиме окремі компоненти майбутнього щита.

FREYJA / Інфографіка: Главред

"Антибалістичний Lego. Найважливіше, чого від нас вимагають партнери, - це ракетна складова. Україна вироблятиме ракети. Ми розраховуємо на французькі радари, компанію Safran та інших виробників. Якщо ми хочемо безпечну Європу, то хтось має платити, хтось виробляти, а хтось продавати", - наголосив президент.

Що Зеленський сказав про підтримку Франції та прохання щодо SAMP-T

Наприкінці інтерв'ю Зеленський окремо згадав допомогу європейських держав, нагадавши, що вже у перший рік війни до Києва приїжджали лідери Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Румунії та інших країн. За його словами, саме ця політична підтримка мала вирішальне значення для України.

Президент зазначив, що особливо розраховує на продовження співпраці з Францією у сфері протиповітряної оборони. Він повідомив, що неодноразово звертався до президента Франції Еммануеля Макрона із проханням надати додаткові комплекси SAMP/T та ракети-перехоплювачі.

"Еммануель знає, що нам потрібні ці перехоплювальні ракети. П'ять разів ми зверталися до нього щодо SAMP/T. Треба зберегти те, що ми побудували, і треба продовжувати", - сказав Зеленський.

SAMP/T / Инфографика: Главред

Водночас глава держави наголосив, що Україна робитиме все можливе, аби досягти припинення вогню вже цього року, однак незалежно від політичних змін у країнах-партнерах найважливішим залишається збереження сформованої міжнародної коаліції.

"Ми зробимо все, щоб домогтися перемир'я ще цього року. А якщо ні - ми продовжимо. У вас будуть вибори, з'являться нові лідери. Але дуже важливо не зруйнувати те, що було побудовано", - підсумував президент України.

Яка нова тактика ударів по Україні - коментар радника міністра оборони

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") в інтерв'ю Главреду заявив, що Росія має у своєму арсеналі не тисячі, а лише кілька сотень балістичних ракет. За його словами, йдеться про сотні боєприпасів, яких достатньо для проведення атак, хоча їхня кількість далека від тисяч.

Він також зазначив, що аналіз дат виробництва свідчить: частина ракет надходить до військ практично відразу після виготовлення.

Бескрестнов наголосив, що основу російської ракетної програми становить не рідкісне чи експериментальне озброєння, а добре відпрацьовані комплекси "Іскандер", які є головним засобом ракетних ударів. За його словами, ці комплекси розосереджені по всій території Росії, а не лише поблизу українського кордону.

Водночас, за оцінкою радника міністра оборони, темпи виробництва "Іскандерів" дозволяють Росії планувати масштабні одночасні удари, що створює додаткові труднощі для української системи протиракетної оборони.

"З такими запасами плюс-мінус 20–30 ракет для атаки на нас - це можливо. Виробництво "Іскандерів" у них становить десь 60–70 ракет на місяць. І, на жаль, Росія виробляє більше "Іскандерів", ніж ми можемо отримати антибалістичних ракет для Patriot. Тому я вважаю, що потрібно розповідати українцям про цю ситуацію. Навіщо жити в ілюзії?" - наголосив Бескрестнов.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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