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Ракетна програма України: у Міноборони розкрили несподівану схему щодо ЗРК

Олексій Тесля
14 липня 2026, 23:09
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На будівництво ракетного заводу Україні знадобиться чимало часу, каже Сергій Бескрестнов.
Патріот
Україна може розпочати виробництво ракет для ЗРК Patriot / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяв Бескрестнова:

  • Для налагодження виробництва ракет Україні знадобиться багато часу
  • Україна може взяти ракети для ЗРК у борг, а потім повернути

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував питання щодо видачі Україні ліцензії США на виробництво ракет для перехоплення балістичних ракет США.

"Ми вирішимо всі наші проблеми з обороною, я впевнений. Якщо ми будемо виробляти ракети за ліцензією, то зможемо виробляти їх стільки, скільки нам потрібно. Але це питання часу", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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Експерт наголосив, що з огляду на всі бюрократичні процедури, пов’язані з передачею ліцензії, виробництвом, будівництвом цього виробництва, закупівлею запасних комплектуючих, на це може піти чимало часу.

"Навіть якщо ми будемо поспішати, це може зайняти півроку. А ракети нам потрібні вже зараз. Але, можливо, ми щось придумаємо. Наприклад, якщо весь світ знатиме, що нам видають ліцензію і що у нас з’явиться це виробництво, можливо, ми зможемо взяти ракети в борг, а потім повернути. Адже дозвіл США вже стане певною гарантією, бо ракети у нас дійсно будуть, і ми зможемо їх повернути", - додав Бескрестнов.

Ракетна програма України: у Міноборони розкрили несподівану схему щодо ЗРК
/ Главред

Виробництво Patriot в Україні: експерти оцінили реальні терміни запуску

Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп повідомив про готовність розглянути можливість створення виробництва ракет для систем Patriot безпосередньо на території України.

Однак фахівці оборонно-промислової сфери зазначають, що реалізація такого проєкту потребуватиме значного часу. Для початку виробництва необхідно не лише передати необхідні технології, а й підготувати виробничі потужності, забезпечити підприємства обладнанням та налагодити стабільний ланцюг поставок комплектуючих.

За оцінками експертів, навіть у разі схвалення проєкту перші ракети українського виробництва можуть з’явитися не раніше ніж через один-два роки. При цьому аналітики зазначають, що Росія продовжує збільшувати обсяги виробництва балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М", що робить питання посилення протиповітряної оборони України актуальним.

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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