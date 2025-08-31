Титул WBO під загрозою: як Паркер може отримати пояс без бою з Усиком

Паркер обирає активну стратегію і не зволікає з проведенням наступного важковагового бою.

https://glavred.net/sport/titul-wbo-pod-ugrozoy-kak-parker-mozhet-poluchit-poyas-bez-boya-s-usikom-10694267.html Посилання скопійоване

Якщо Усик звільнить пояс, Паркер автоматично отримає статус повноцінного чемпіона WBO / Колаж: Главред, фото: facebook.com/joeboxerparker/photos, facebook.com/Alexanderusyk/photos

Читайте в матеріалі:

Чому поєдинок Паркер – Усик не відбудеться

Коли і проти кого Паркер може провести бій

Що станеться з титулом WBO після рішення Усика

Новозеландський супертяж Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє Олександр Усик (24-0, 15 КО), не зустрінеться з українським чемпіоном.

відео дня

Як повідомляє авторитетне видання The Ring, боксер вже розпочав підготовку до іншого поєдинку і прибув до Дубліна для проведення тренувального табору.

Причиною зриву обов'язкового бою стала травма Усика. Через неї українець звернувся до Всесвітньої боксерської організації з проханням відтермінувати переговори про захист титулу.

Паркер, своєю чергою, не став чекати на відновлення чемпіона та вже веде переговори про поєдинок, запланований на 25 жовтня. Його суперником може стати один з британських важковаговиків: серед кандидатів називають Даніеля Дюбуа, Фабіо Вордлі та Дерека Чісору.

Таким чином, обов'язковий захист титулу не відбудеться. Доля чемпіонського пояса тепер залежатиме від рішення Олександра Усика. Якщо він звільнить титул, Джозеф Паркер автоматично отримає статус повноцінного чемпіона і зможе провести перший захист.

Останні новини спорту:

Раніше Главред повідомляв, що Усик потрапив у десятку найбагатших боксерів світу. Основним фактором підвищення спортсмена в рейтингу стали гонорари за останні поєдинки.

Крім того, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала українського боксера й абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика пройти медичне обстеження.

Також українська спортсменка Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань. Вона повідомила тренеру причину, чому не може продовжувати виступати.

Читайте також:

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред