Україна програла перший футбольний матч на Олімпіаді 2024 року

Українська збірна програла перший футбольний матч на Олімпіаді у 2024 році в Парижі.

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Олімпійська збірна програла перший матч / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Олімпійцська збірна України з футболу програла перший історичний матч на Олімпіаді в Парижі. Гра підопічних Руслана Ротаня проходила проти збірно Іраку та завершилась з рахунком 2-1 на користь противника. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Свій дебютний матч на Олімпійських іграх у французькому Ліоні "синьо-жовті" розпочали із забитого м'яча, проте, отримали два у відповідь.

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років. відео дня

Старту підопічних Руслана Ротаня на Іграх-2024 передував скандальний матч групи В, в якому Марокко перемогло Аргентину з рахунком 2:1. Відтак Україна могла ставати лідером квартету після першого туру в разі перемоги з різницею у два або більше м'ячів.

Не дивлячись на те, що гравець збірної Рубчинський забив гол на 53 хвилині, вже через 5 хвилин футболіст Іраку відновив паритет. А ще пізніше з пенальті Ірак поставив остаточну крапку у грі.

Олімпіада 2024

Національний олімпійський комітет (НОК) затвердив склад офіційної делегації України на Олімпіаді-2024, яка відбудеться з 26 липня по 11 серпня. До Парижу всього їдуть 297 осіб.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський Франциск закликав країни, що воюють наразі у світі, укласти перемир’я на час Олімпіади в Парижі. З такою промовою він виступив під час молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані.

Також раніше повідомлялось, що напередодні чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик відвідав зруйновану окупантами дитячу лікарню Охматдит у Києві.

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