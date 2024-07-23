Україна - Ірак, історичний матч для нас на Олімпіаді 2024

Збірна України з футболу у середу, 24 липня, проводить історичний матч. Вперше наша команда бере участь в літніх Олімпійських іграх.

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Молодіжна збірна з футболу / Фото: УАФ

Чоловіча збірна України розпочинає свій шлях на Олімпійських іграх 2024 року. Побачити протистояння можна буде на регіональних каналах "Суспільного", які доступні в цифровому телебаченні T2.

Явними фаворитами гри є наші футболісти. Ставки на перемогу підопічних тренера Руслана Ротаня приймаються з коефіцієнтом 1,70. Нічия оцінюється котируванням 3,30. А показники на успіх Іраку досягають рівня 4,75.

Під час цієї зустрічі головним арбітром буде Махмуд Ісмаїл із Судану. Також на грі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам (VAR), за роботою якої слідкуватиме хорват Іван Бебек.

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Олімпіада 2024

Національний олімпійський комітет (НОК) затвердив склад офіційної делегації України на Олімпіаді-2024, яка відбудеться з 26 липня по 11 серпня. До Парижу всього їдуть 297 осіб.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський Франциск закликав країни, що воюють наразі у світі, укласти перемир’я на час Олімпіади в Парижі. З такою промовою він виступив під час молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані.

Також раніше повідомлялось, що напередодні чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик відвідав зруйновану окупантами дитячу лікарню Охматдит у Києві.

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