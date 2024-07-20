'Світ має бачити' - чемпіон з боксу Усик відвідав зруйнований Охматдит

Чемпіон світу із боксу українець Олександр Усик відвідав зруйновану росіянами дитячу лікарню Охматдит.

https://glavred.net/ukraine/mir-dolzhen-videt-chempion-po-boksu-usik-posetil-razrushennyy-ohmatdet-10582112.html Посилання скопійоване

Усик приїхав в Охматдит / колаж: Главред, фото: УНІАН, United24

Чемпіон світу з оксу українець Олександр Усик відвідав зруйновану окупантами дитячу лікарню Охматдит у Києві. Про це повідомив ресурс Sportanalytic.com.

Знаменитий боксер прокоментувпав російську агресію та вчерговий раз підтвердив, що він є справжнім патріотом України.

"Світ має бачити горе, величезні руйнування, яких завдає нашій країні Росія. Але також світ має бачити згуртованість і єдність українського народу, які захоплюють", - зазначив Усик. відео дня

Також боксер повідомив, що під час російської атаки було поранено понад триста людей і всім їм він побажав здоров'я та найшвидшого видужання.

Усик зауважив, що багато хто наразі допомагає не лише постраждалим в Охматдиті, але і взагалі українцям, державі та збройним силам.

Спорт та війна в Україні

Нагадаємо, раніше окупанти влучили у будинок, в якому виріс та колись жив відомий український футболіст Віктор Коваленко, на момент влучання там проживала його мати, яка, на щастя, залишилась живою. Про це спортсмен повідомив на свой сторінці в Instagram.

Вже дуже скоро, 26 липня, відбудуться чергові Олімпійські ігри, які пройдуть у Парижі. Україну представлятимуть 140 спортсменів, котрі напередодні вибороли ліцензії для участі у світових змаганнях. Про це розповів президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Також раніше 8 липня, відбулась презентація нового тренера італійського футбольного клубу "Мілан". Ним став португалець Паулу Фонсека, який раніше тренував донецький "Шахтар". На свою першу прес-конференцію тренер прийшов із значком у вигляді прапора України.

Читайте також інші спортивні новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред