Папа Римський закликав до миру в Україні перед Олімпіадою

Папа Римський Франциск закликав усі воюючі сьогодні сторони укласти мир та припинити війну хоча б на час Олімпіади, котра пройде у Парижі днями.

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Папа Римський про Олімпіаду / колаж: Главред, фото: УНІАН

Папа Римський Франциск закликав країни, що воюють наріщі у світі, укласти перемир’я на час Олімпіади в Парижі. З такою промовою він виступив під час молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані. Про це проінформувало видання Vatican News.

"Згідно з давньою традицією, нехай Олімпійські ігри будуть можливістю встановити перемир’я у війнах, демонструючи щиру волю до миру", – сказав Франциск.

Папа зазначив, що спорт має велику силу, котра здатна об'єднати людей та різних культур.

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Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

"Я сподіваюся, що ця подія може стати ознакою інклюзивного світу, який ми хочемо побудувати, і що спортсмени з їхнім спортивним свідченням можуть бути посланцями миру та цінними моделями для молоді", — додав Франциск.

Також Франциск попросив християн молитися за мир у світі.

Війна та Ватикан

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю швейцарському телеканалу RSI, яке відбулося в лютому і має бути опубліковане 20 березня, Папа Римський Франциск зробив неоднозначну заяву.

Зокрема, понтифік відповів на запитання про те, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" і піти на переговори з РФ попри те, що багато хто каже, що це узаконить агресію Москви.

"Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" і веде переговори", - сказав Франциск.

Пізніше директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні заявив, що понтифік не мав на увазі капітуляцію України.

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