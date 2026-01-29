Світоліна програла в півфіналі Australian Open, але встановила особистий рекорд

Українська тенісистка поступилася першій ракетці світу.

Світоліна поступилася Соболенко в півфіналі / Колаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Головне:

Еліна Світоліна поступилася першій ракетці світу Аріні Соболенко

Гра завершилася з рахунком 2:6, 3:6

Півфінал - це найкращий результат Світоліної на Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на Australian Open-2026. У півфіналі українка поступилася першій ракетці світу, "нейтральній" тенісистці Аріні Соболенко. Про це стало відомо із трансляції матчу.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин й завершилася на користь першої ракетки світу з рахунком 2:6, 3:6.

Старт гри був обнадійливим для Світоліної. У першому сеті вона мала подвійний брейк-пойнт у стартовому геймі, проте Соболенко змогла втримати подачу. Після цього білоруска перехопила ініціативу, зробила два брейки та виграла сет із рахунком 2:6.

У другій партії Світоліна змогла одразу взяти подачу суперниці й повести 2:0, проте далі розвинути успіх не вдалося. Соболенко зрівняла рахунок і вийшла вперед 5:2, довівши матч до перемоги.

Матч відзначився статистикою на користь білоруської тенісистки. Світоліна зробила 2 ейси, 3 подвійні помилки і 1 брейк, тоді як Соболенко не подала жодного ейса, допустила 1 помилку на подачі та зробила 4 брейки. На рахунку Еліни 12 віннерів та 17 невимушених помилок.

Попри прикрий вихід із турніру, Australian Open-2026 став для Світоліної найкращим результатом за всю кар'єру. Раніше її межею на цьому турнірі був чвертьфінал. Також вихід у півфінал дозволив Еліні вкотре повторити свій особистий рекорд на турнірах серії Grand Slam.

Після успіху на Australian Open Еліна Світоліна вперше з жовтня 2021 року повернеться до топ‑10 світового рейтингу WTA, відновивши позиції після декретної відпустки.

Після матчу Світоліна не потиснула руку суперниці. Раніше Соболенко неодноразово зустрічалася з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, підписувала листи на його підтримку та публічно підтримувала прихильницю Лукашенка і війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Шлях Світоліної на Australian Open

Як повідомляв Главред, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) впевнено пройшла 1/16 фіналу, перемігши росіянку Діану Шнайдер, а в 1/8 фіналу обіграла Мірру Андрєєву (6:2, 6:4), зрівнявши їхні очні зустрічі 1:1.

31-річна одеситка вчетверте вийшла до чвертьфіналу Australian Open (раніше у 2018, 2019, 2025), а загалом це її 14-й чвертьфінал турнірів Grand Slam. З початку сезону-2026 Світоліна здобула 10 перемог поспіль та виграла титул у Окленді.

Згодом Світоліна розгромила Коко Гофф (6:1, 6:2) і вперше вийшла у півфінал Australian Open.

Після поразки на Australian Open американка Коко Гофф розбила ракетку у підтрибунному приміщенні. Вона пояснила, що намагалася виплеснути емоції подалі від камер і вважає це здоровішим, ніж тримати їх у собі.

Про персону: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

