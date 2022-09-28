"Сховатися і виїхати": відомий російський футболіст в жаху від отриманої повістки в армію

Сергій Гришин футболіст / pixabay, Радянський спорт

Колишній півзахисник Динамо і збірної Росії з футболу Сергій Гришин отримав повістку з військкомату.

Як повідомляють росЗМІ, повістку 48-річний ексспортсмен виявив у поштовій скриньці в перші дні після оголошення Путіним часткової мобілізації.

"Які мої дії? Поки ніяких. Вона лежала в ящику. Я не знаю, що повинен далі робити. Сховатися і поїхати кудись або, навпаки, зібратися і прийти до військкомату? Мені в повістці було наказано з'явитися о 9 ранку. Я виявив її лише о 13 годині. Мої дії які? Чекаю далі", - цитує Гришина Известия.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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