В Англії вболівальники на руках спустили хлопчика з українським прапором до футболіста Зінченка

Український футболіст Олександр Зінченко подарував маленькому вболівальнику свою футболку.
В Англії після футбольного матчу вболівальники на руках спустили хлопчика з українським прапором вниз до відомого українського футболіста Олександра Зінченка. Це сталося після матчу між лондонським "Арсеналом" та іспанською "Севільєю". Дуже миле відео вже розлетілося в соцмережах.
Відомо, що Зінченко побачив хлопчика на трибуні і сам звернувся до вболівальників з проханням допомогти дитині спуститися вниз. Вони негайно виконали прохання футболіста.
Олександр подарував юному фанату свою футболку. Варто відзначити, що коли хлопчика з прапором спускали вниз, інші вболівальники "огорнули" стадіон оплесками.
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Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко став найтитулованішим легіонером за кількістю трофеїв у Європі серед українців. Він отримав кубок АПЛ, після чого він розплакався, огорнув трофей прапором України і підняв його над собою, показуючи вболівальникам.
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