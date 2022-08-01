В Англії вболівальники на руках спустили хлопчика з українським прапором до футболіста Зінченка

Вболівальники в Англії на руках спустили хлопчика з українським прапором до Зінченка / колаж фото скріншот, Reuters

В Англії після футбольного матчу вболівальники на руках спустили хлопчика з українським прапором вниз до відомого українського футболіста Олександра Зінченка. Це сталося після матчу між лондонським "Арсеналом" та іспанською "Севільєю". Дуже миле відео вже розлетілося в соцмережах.

Відомо, що Зінченко побачив хлопчика на трибуні і сам звернувся до вболівальників з проханням допомогти дитині спуститися вниз. Вони негайно виконали прохання футболіста.

Олександр подарував юному фанату свою футболку. Варто відзначити, що коли хлопчика з прапором спускали вниз, інші вболівальники "огорнули" стадіон оплесками.

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Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко став найтитулованішим легіонером за кількістю трофеїв у Європі серед українців. Він отримав кубок АПЛ, після чого він розплакався, огорнув трофей прапором України і підняв його над собою, показуючи вболівальникам.

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